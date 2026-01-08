Hajdaš Dončić: Reakcija UHS-a dokaz je da se HDZ ruga hrvatskim građanima

"Odgovor HDZ-a na pitanje izbora predsjednika Vrhovnog suda i sudaca Ustavnog suda nije odgovor predsjedniku SDP-a, nego građanima Republike Hrvatske koje bi te institucije trebale štititi. HDZ je stranka na vlasti i snosi punu političku odgovornost za stanje u državi. No ta je odgovornost odavno zamijenjena bahatlukom, sustavnom korupcijom i klijentelističkom praksom. Plenković je dosad istrgovao tridesetak svojih ministara, politički se trgovalo s državnim odvjetnikom, državnim inspektorom, državnim poduzećima i političkim partnerima u Saboru... Bahata vlast bez odgovornosti uvijek završava prijezirom prema građanima", stoji u priopćenju predsjednika SDP-a.

