Hajdaš Dončić: Reakcija UHS-a dokaz je da se HDZ ruga hrvatskim građanima

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić reagirao je na priopćenje Udruge hrvatskih sudaca, a povodom izjava o načinu i važnosti izbora predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, prema kojoj će se taj izbor uvjetovati izborom sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske
Oglas
"Reakcija Udruge hrvatskih sudaca koji su poručili da nema temelja da se imenovanje predsjednika Vrhovnoga suda povezuje s izborom sudaca Ustavnog suda dokaz je da se HDZ ruga hrvatskim građanima," stoji u priopćenju Siniše Hajdaša Dončića.
"Odgovor HDZ-a na pitanje izbora predsjednika Vrhovnog suda i sudaca Ustavnog suda nije odgovor predsjedniku SDP-a, nego građanima Republike Hrvatske koje bi te institucije trebale štititi. HDZ je stranka na vlasti i snosi punu političku odgovornost za stanje u državi. No ta je odgovornost odavno zamijenjena bahatlukom, sustavnom korupcijom i klijentelističkom praksom. Plenković je dosad istrgovao tridesetak svojih ministara, politički se trgovalo s državnim odvjetnikom, državnim inspektorom, državnim poduzećima i političkim partnerima u Saboru... Bahata vlast bez odgovornosti uvijek završava prijezirom prema građanima", stoji u priopćenju predsjednika SDP-a.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas