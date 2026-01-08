Oglas

o izboru sudaca

Hajdaš Dončić: Reakcija UHS-a dokaz je da se HDZ ruga hrvatskim građanima

author
N1 Info
|
08. sij. 2026. 16:00
Hajdaš Dončić
Marko Seper/PIXSELL

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić reagirao je na priopćenje Udruge hrvatskih sudaca, a povodom izjava o načinu i važnosti izbora predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, prema kojoj će se taj izbor uvjetovati izborom sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske

Oglas

"Reakcija Udruge hrvatskih sudaca koji su poručili da nema temelja da se imenovanje predsjednika Vrhovnoga suda povezuje s izborom sudaca Ustavnog suda dokaz je da se HDZ ruga hrvatskim građanima," stoji u priopćenju Siniše Hajdaša Dončića.

"Odgovor HDZ-a na pitanje izbora predsjednika Vrhovnog suda i sudaca Ustavnog suda nije odgovor predsjedniku SDP-a, nego građanima Republike Hrvatske koje bi te institucije trebale štititi. HDZ je stranka na vlasti i snosi punu političku odgovornost za stanje u državi. No ta je odgovornost odavno zamijenjena bahatlukom, sustavnom korupcijom i klijentelističkom praksom. Plenković je dosad istrgovao tridesetak svojih ministara, politički se trgovalo s državnim odvjetnikom, državnim inspektorom, državnim poduzećima i političkim partnerima u Saboru... Bahata vlast bez odgovornosti uvijek završava prijezirom prema građanima", stoji u priopćenju predsjednika SDP-a.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
HDZ SDP izbor ustavnih sudaca siniša hajdaš dončić udruga hrvatskih sudaca ustavni suci vrhovni sud

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ