Hajdaš Dončić o otpadu, Ustavnom sudu, kritizirao i Plenkovića

"I tu je naša poruka jasna, naš politički stav je jasan. Neće više biti 17 ili 18 nadležnosti da ne znamo tko, što, gdje i kako, tko je odgovoran za nešto, da li je to općina, inspektorat, ministarstvo, ured za upravljanje državnom imovinom. Sve će to biti pod jednom državnom kapom. I to je ključno", rekao je Hajdaš Dončić.