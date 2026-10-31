"Rad mora biti javan"
Hajdaš Dončić o otpadu, Ustavnom sudu, kritizirao i Plenkovića
Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je u subotu kako je u Hrvatskoj otpad pitanje nacionalne sigurnosti te će, kada SDP preuzme odgovornost upravljanja državom gospodarenje otpadom prijeći u njezinu nadležnost.
"I tu je naša poruka jasna, naš politički stav je jasan. Neće više biti 17 ili 18 nadležnosti da ne znamo tko, što, gdje i kako, tko je odgovoran za nešto, da li je to općina, inspektorat, ministarstvo, ured za upravljanje državnom imovinom. Sve će to biti pod jednom državnom kapom. I to je ključno", rekao je Hajdaš Dončić.
Govoreći na konferenciji za novinare održanoj na mjestu budućeg regionalnog odlagališta otpada za Osječko-baranjsku i Vukovarsko-srijemsku županiju Orlovnjak na ulazu u Antunovac kod Osijeka, poručio je kako će država biti ta koja će kontrolirati izgradnju te će u nekim budućim oblicima, ili holdinga ili nekog drugog načina upravljanja, preuzeti zapravo upravljanje nad cijelim gospodarenjem otpadom u Republici Hrvatskoj.
Na taj način, po njegovu mišljenju, spriječit će se u djelovanju i ekomafija koja postoji u Hrvatskoj.
"Sprječavaju se različiti stakeholderi ili dionici koji zarađuju dvostruko ili trostruko s uvozom ili čak s izvozom otpada koje Hrvatska ne može obraditi. Zato smo tu vrlo jasni i zato smo i izabrali prvo politiku gospodarenja otpadom jer u Hrvatskoj je otpad pitanje nacionalne sigurnosti".
Naveo je i kako je gradnja centara za gospodarenje otpadom prepuštena županijama, općinama ili gradovima koji nemaju kapaciteta za tako velike projekte, što dodatno nameće potrebu da upravo država preuzme sustav upravljanja otpadom.
Potpredsjednica SDP-a i europarlamentarka Biljana Borzan podsjetila je da se o gradnji regionalnog odlagališta Orlovnjak govori već dva i pol desetljeća, a od cijelog projekta je i dalje vidljiva jedino gola poljana.
"Građani imaju pravo znati kada će dobiti centar za obradu otpada i koliko će on koštati. Sada se pojavio novi problem, a to je nesrazmjer planiranih financijskih sredstava i ponude od izvođača. Naravno da se svaki građanin pita hoću li ja platiti tu razliku. To ne znamo. Ne znamo koliko će koštati centar, ne znamo koliko će koštati obrada kada on počne raditi", navela je.
Kazala je i kako njezina kritika nije samo radi kritike same te je napomenula kako su primjerice pretovarne stanice koje postoje u Osječko-baranjskoj županiji dobre.
"Međutim, mi ovdje zaslužujemo i centar koji će obraditi taj otpad. U ovom dijelu Hrvatske jako dobro znamo što nam znači čista zemlja, čista voda i ovakvim centrom mi zaslužujemo najviše ekološke standarde. Vrijeme je da nakon četvrt stoljeća vlada stane pred građane i da točne informacije. Koliko novca, kada i koliko će to koštati građane. Građani plaćaju svoje račune, a vrijeme je da vlada konačno za ovaj projekt plati račun pred građanima", poručila je Biljana Borzan.
"Rad Ustavnog suda mora biti javan"
Siniša Hajdaš Dončić poručio je da rad Ustavnog suda mora biti javan te da njegov predsjednik Frane Staničić treba osigurati da se poslovnikom uredi snimanje sjednica kako bi građani mogli vidjeti na koji se način donose odluke.
„Oni nisu masoni, nisu tajno društvo. Oni su izabrani na isti ili gotovo sličan način kao i političari. Njihov rad mora biti javan”, rekao je Hajdaš Dončić novinarima u Antunovcu, komentirajući prijepore na Ustavnom sudu zbog tonskog snimanja sjednica i stručnih sastanaka.
Naglasio je da Staničić, kao ustavni sudac izabran dvotrećinskom većinom saborskih zastupnika, ne smije biti predstavnik jedne političke stranke, dodavši da je riječ o prijatelju premijera Andreja Plenkovića.
„Njegova je dužnost i zadaća da uredi poslovanje Ustavnog suda. Ono mora biti javno jer i ja, a vjerujte mi, i većina građana želi znati na koji se način odlučuje o ustavnim tužbama”, rekao je.
Podsjetio je da Ustavni sud odlučuje i o pitanjima s velikim financijskim posljedicama, poput sporova županija s državom oko okrupnjavanja županijskih bolnica te predmeta povezanih s pomorskim dobrom. „Tu su i slučajevi u kojima je riječ o milijunima eura. To se ne smije raditi tajno”, poručio je.
Istaknuo je da način snimanja sjednica treba urediti poslovnikom, uz zaštitu osobnih podataka, te omogućiti medijima prisustvovanje sjednicama, pozivajući se na Ustavni zakon o Ustavnom sudu.
Kritizirao je i premijera Plenkovića zbog njegovih istupa o recentnim događajima na Ustavnom sudu, ustvrdivši da su uloge premijera i predsjednika Suda „kompletno zamijenjene”.
„Predsjednik Ustavnog suda preko svog glasnogovornika, a glasnogovornik mu je Andrej Plenković, plasira kroz medije svoju nesposobnost”, ustvrdio je Hajdaš Dončić.
Na novinarsko pitanje o snimanju sjednica pojasnio je da traži da ono bude jasno uređeno poslovnikom.
„Nemojte se dati zavarati lažnim narativom. Ja tražim da sjednice Ustavnog suda budu javne. To je i vaš interes, i moj interes, interes svih građana Republike Hrvatske”, zaključio je.
Troje ustavnih sudaca, Andrej Abramović, Sanja Bezbradica Jelavić i Lovorka Kušan, usprotivilo se snimanju sjednica i stručnih sastanaka bez formalne odluke i jasno utvrđenih pravila.
Predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić u četvrtak je priopćio da je snimanje uvedeno zbog ranijih nesuglasica oko sadržaja zapisnika sa sjednica, kako bi se omogućila pouzdana provjera izgovorenog tijekom rasprava. Ustvrdio je da su suci bili obaviješteni o uvođenju snimanja te da je smatrao kako za to postoji njihova suglasnost.
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