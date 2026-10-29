STAV PREMIJERA
Plenković o Ustavnom sudu: Cijela pravna struka se zgraža nad ponašanjem ovo troje sudaca
Predsjednik Vlade Andrej Plenković je komentirao troje sudaca Ustavnog suda koji ne sudjeluju u sjednicama koje se snimaju, smatrajući da se ponašaju neodgovorno i da se nad njihovim ponašanjem zgraža cijela pravna struka.
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Plenković je poručio kako nešto tako neodgovorno dugo nismo vidjeli.
"Boje se snimanja sjednica isti suci koji su prije par godina tražili da javnost bude uključena u sjednice Ustavnoga suda. Riječ je o licemjerju i ovih koji to rade, a izabrani su u Ustavni sud, a još veći komentari, koji su u cijelosti neistiniti, od onih koji su ih tamo predložili", rekao je premijer.
"Tamo su jer su pravni stručnjaci"
Smatra da je riječ o ozbiljnim i krupnim negativnim aspektima rada ljudi koji su dobili povjerenje dvotrećinske većine u Hrvatskom saboru.
"Ljudi koji su u stanju dati prisegu, tamo su jer su pravni stručnjaci, da su dobili potporu da se tako ponašaju je nevjerojatno. Pogledajte komentare ozbiljnih nezavisnih pravnih stručnjaka što o tome misle. Cijela pravna struka se zgraža nad ponašanjem ovo troje sudaca", istaknuo je.
Dodao je i kako se bilo nadomak izbora i popunjavanja Ustavnog suda prije nekoliko mjeseci, gdje je oporba nakon što je prvo dala signal da je spremna izabrati tri ustavna suca, a nakon toga bila protiv toga, sada dolazi s ultimativnim pristupom: "evo, to su naša dva, a vi se ostali složite s nama" te smatra da je riječ o ozbiljnoj opstrukciji.
"Oni su ti koji okupiraju institucije. Lažni narativ SDP-a i Možemo! o tome da parlamentarna većina ili Vlada ili koalicija ili HDZ okupira instituciju je u biti njihova politika: ne samo da ih žele blokirati izvana, nego ih ruiniraju i dekredibiliziraju iznutra", rekao je Plenković.
Minimalna plaća
Premijer se osvrnuo i na Vladinu odluku oko iznosa minimalne plaće za iduću godinu i rekao kako su vodili uobičajeni dijalog s poslodavcima i sindikatima i donijeli procjenu da se iznos minimalne plaće poveća u iznosu od 80 eura bruto.
Riječ je, kaže, o povećanju sa 1050 na 1130 eura, što Vlada smatra realnim iznosom i dobrim iskorakom za oko 50 tisuća radnika koji su na minimalnoj plaći.
Napomenuo je da pritom donose i tzv. kompenzacijske mjere za poslodavce, pa će u prva tri mjeseca 2027. Hrvatski zavod za zapošljavanje plaćati poslodavcima, koji to zatraže, razliku između aktualne bruto minimalne plaće i buduće minimalne plaće kako bi se uzelo jedno vrijeme za prilagodbu.
"Smatramo da je to dobro i korisno i to potvrđuju konačni ciljevi. Ovaj ogroman skok povećanja minimalne plaće u naših deset godina mandata. Riječ je o konzistentnoj politici Vlade i s te strane vjerujem da smo našli pravu mjeru koju između ostaloga potvrđuju i procjene ekonomskih stručnjaka", poručio je Plenković.
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