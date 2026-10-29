Plenković o Ustavnom sudu: Cijela pravna struka se zgraža nad ponašanjem ovo troje sudaca

Dodao je i kako se bilo nadomak izbora i popunjavanja Ustavnog suda prije nekoliko mjeseci, gdje je oporba nakon što je prvo dala signal da je spremna izabrati tri ustavna suca, a nakon toga bila protiv toga, sada dolazi s ultimativnim pristupom: "evo, to su naša dva, a vi se ostali složite s nama" te smatra da je riječ o ozbiljnoj opstrukciji.