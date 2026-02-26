Oglas

pazite na propise

HAK poziva na pojačan oprez: "Sve ih je više u prometu, ne oduzimajte im prednost!"

author
Hina
|
26. velj. 2026. 08:16
pixabay
garten-gg / Pixabay / ILUSTRACIJA

Kolnici su mjestimice vlažni i skliski u unutrašnjosti. Ponegdje ima i magle. Moguća je poledica. Tijekom dana uz povoljne vremenske uvjete u prometu očekuje se veći broj biciklista, mopedista i motociklista, izvijestili su iz Hrvatskog auto-kluba (HAK) u četvrtak.

Oglas

Iz HAK-a upozoravaju vozače ostalih vozila da prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, pretjecanja, obilaženja, polukružnog okretanja ili skretanja pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima.

Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećaju da poštuju prometne propise i ograničenja brzine.

Na zagrebačkoj obilaznici (A3), u zoni radova između čvorova Kosnica i Buzin suženi su traci u dužini od cca 2.5 kilometra u oba smjera. Uz povećanu gustoću prometa tijekom dana moguća je vožnja u kolonama uz povremene zastoje. U smjeru Bregane kolona je duga oko tri kilometra. Predmet je na autocesti A3 na 119. km između čvora Kutina i čvora Lipovljani na kolniku u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

Na graničnim prijelazima Tovarnik/Šid teretna vozila čekaju na izlaz osam sati, a višesatna čekanja su i na ulaz u Hrvatsku. Na GP Bajakovo/Batrovci teretna vozila čekaju tri do četiri sata.

Teme
hak

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ