HAK poziva na pojačan oprez: "Sve ih je više u prometu, ne oduzimajte im prednost!"

Kolnici su mjestimice vlažni i skliski u unutrašnjosti. Ponegdje ima i magle. Moguća je poledica. Tijekom dana uz povoljne vremenske uvjete u prometu očekuje se veći broj biciklista, mopedista i motociklista, izvijestili su iz Hrvatskog auto-kluba (HAK) u četvrtak.
Oglas
Iz HAK-a upozoravaju vozače ostalih vozila da prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, pretjecanja, obilaženja, polukružnog okretanja ili skretanja pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima.
Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećaju da poštuju prometne propise i ograničenja brzine.
Na zagrebačkoj obilaznici (A3), u zoni radova između čvorova Kosnica i Buzin suženi su traci u dužini od cca 2.5 kilometra u oba smjera. Uz povećanu gustoću prometa tijekom dana moguća je vožnja u kolonama uz povremene zastoje. U smjeru Bregane kolona je duga oko tri kilometra. Predmet je na autocesti A3 na 119. km između čvora Kutina i čvora Lipovljani na kolniku u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.
U pomorskom prometu nema poteškoća.
Na graničnim prijelazima Tovarnik/Šid teretna vozila čekaju na izlaz osam sati, a višesatna čekanja su i na ulaz u Hrvatsku. Na GP Bajakovo/Batrovci teretna vozila čekaju tri do četiri sata.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas