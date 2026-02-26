HAK poziva na pojačan oprez: "Sve ih je više u prometu, ne oduzimajte im prednost!"

Na zagrebačkoj obilaznici (A3), u zoni radova između čvorova Kosnica i Buzin suženi su traci u dužini od cca 2.5 kilometra u oba smjera. Uz povećanu gustoću prometa tijekom dana moguća je vožnja u kolonama uz povremene zastoje. U smjeru Bregane kolona je duga oko tri kilometra. Predmet je na autocesti A3 na 119. km između čvora Kutina i čvora Lipovljani na kolniku u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.