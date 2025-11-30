HAK: Prilagodite brzinu i način vožnje, moguće su poledice na prometnicama

Zbog niskih temperatura moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK).
Ponegdje ima i magle. Mogući su odroni.
Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
U pomorskom prometu nema poteškoća.
