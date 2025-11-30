Oglas

MOSTOVI I NADVOŽNJACI

HAK: Prilagodite brzinu i način vožnje, moguće su poledice na prometnicama

Hina
30. stu. 2025. 09:26
HAK autocesta A1
HAK / ILUSTRACIJA

Zbog niskih temperatura moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK).

Ponegdje ima i magle. Mogući su odroni.

Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

HAK poledica promet

