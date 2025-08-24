HAK: Zbog jakog vjetra moguća ograničenja prometa na Jadranu

Na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja, te Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle, dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila skupina), a između Senja i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina).