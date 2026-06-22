HDZ: Hajdaš si je umislio da može docirati tko bi kamo trebao doći! Ne zaboravimo...

Neva Zganec/PIXSELL

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je na obilježavanju Dana antifašističke borbe u Brezovici da je to "mjesto gdje i premijer i predsjednik Sabora, pošto je državni praznik, moraju biti." Stigao mu je odgovor iz HDZ-a.

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"Hajdaš si je umislio da može docirati tko bi kamo trebao doći, a sam ne poštuje i sustavno ignorira Dan državnosti!

Za razliku od isključivosti ljevice, naša Vlada, Hrvatski sabor i HDZ kao vladajuća stranka poštuju sve državne blagdane. Danas su na Danu antifašističke borbe u Brezovici bili ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, izaslanica predsjednika Sabora Vesna Bedeković, zastupnik i glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić, gradonačelnik Siska Domagoj Orlić i župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak.

A pritom - ne zaboravimo! Hajdaš je podanički šutio kada lani na današnji dan PRH Milanović nije bio u Brezovici. Poslao je kao izaslanicu svoju savjetnicu Melitu Mulić.

Šutio je i 2023. godine, kada je Milanovićeva izaslanica na obilježavanju Dana antifašističke borbe bila notorna Ikić-Baniček", napisali su.