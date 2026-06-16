povećanje mirovina
Možemo: Srami li se Plenkovićeva Vlada svojih stavova o braniteljskim mirovinama
O prijedlozima Možemo Vlada Andreja Plenkovića uopće se nije pismeno očitovala.
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"HDZ-ova većina odbila je na današnjim sjednicama Odbora za zakonodavstvo i Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalnu politiku naše prijedloge povećanja mirovina za branitelje koji su nakon rata nastavili raditi i kasnije otišli u mirovinu, ili će tek biti umirovljeni nakon radnog vijeka, izvijestio je Damir Bakić, saborski zastupnik Možemo, nakon jutros održanih sjednica odbora Hrvatskog sabora.
Možemo u Saboru predložio povećanje mirovina te skupine branitelja - u prosjeku za 20 posto, kroz izmjene Zakona o braniteljskim mirovinama, kako bi se njihov dvostruki doprinos obrana Hrvatske u ratu i radni staž u miru više vrednovao.
“Znamo da se zalažemo za ispravak dugogodišnje nepravde i znamo koliko mnogo građana i branitelja svojom podrškom stoji iza naših inicijativa, što su nam prenijeli i prilikom tribina koje smo na tu temu održali diljem Hrvatske”, rekao je.
O prijedlozima Možemo Vlada Andreja Plenkovića uopće se nije pismeno očitovala što je nezapamćeno u proteklih nekoliko mandata, dodaje Bakić.
“Srami li se Vlada Andreja Plenkovića zapravo svojih stavova i mogućeg očitovanja te je li joj zapravo stalo da se to očitovanje o braniteljskim mirovinama ne pojavi u pisanom obliku”, pita Bakić.
Plenarna rasprava o prijedlozima Možemo je sutra na dnevnom redu sjednice Hrvatskog sabora i Možemo s optimizmom gleda na tu raspravu jer znamo da činimo pravu stvar, rekao je, dok će se glasanje održati u petak.
U svojim odbijanjima prijedloga Možemo, HDZ-ova većina nije imala bitne zamjerke na prijedloge, već su bile krajnje formalne, osim možda jedne koja se odnosila na najniže mirovine u sustavu braniteljskih mirovina prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, rekao je Bakić.
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