Možemo: Srami li se Plenkovićeva Vlada svojih stavova o braniteljskim mirovinama

"HDZ-ova većina odbila je na današnjim sjednicama Odbora za zakonodavstvo i Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalnu politiku naše prijedloge povećanja mirovina za branitelje koji su nakon rata nastavili raditi i kasnije otišli u mirovinu, ili će tek biti umirovljeni nakon radnog vijeka, izvijestio je Damir Bakić, saborski zastupnik Možemo, nakon jutros održanih sjednica odbora Hrvatskog sabora.