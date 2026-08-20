OTPAD U POZNANOVCU
HDZ na mrežama napao Hajdaša Dončića: "Opasno djelovanje SDP-ove smećarske mafije"
HDZ je uoči izvanredne sjednice Hrvatskog sabora ponovno otvorio pitanje odlaganja otpada u Poznanovcu, optužujući predsjednika SDP-a Sinišu Hajdaša Dončića da pokušava skrenuti pozornost s odgovornosti svoje stranke u Krapinsko-zagorskoj županiji
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U objavi na društvenim mrežama HDZ tvrdi da Siniša Hajdaš Dončić pokušava "zakopati SDP-ovu odgovornost" za slučaj kontaminacije u Poznanovcu, podsjećajući da SDP već godinama upravlja Krapinsko-zagorskom županijom.
Prema tvrdnjama HDZ-a, resorno ministarstvo četiri je puta poništilo dozvole koje su za lokaciju u Poznanovcu izdale županijske službe, nakon čega su one ponovno izdavane.
Objavu su ilustrirali plakatićima "Zakopana odgovornost", koje su jutros na klupama istaknuli zastupnici lijeve opozicije.
"SDP-ova smećarska mafija"
HDZ u objavi podsjeća i na pravomoćnu presudu županijskom pročelniku zbog krivotvorenja dokumentacije povezane s odlaganjem ilegalnog otpada, navodeći taj slučaj kao dokaz odgovornosti županijskih struktura.
Iz vladajuće stranke poručuju da Poznanovec nije jedini primjer te iznose teške političke optužbe na račun SDP-a, govoreći o djelovanju "SDP-ove smećarske mafije".
"Još je niz primjera opasnog djelovanja SDP-ove smećarske mafije. Ali, ne brinite: toksična Benčić sve će ih redom nastojati zataškati na izvanrednoj sjednici", zaključio je HDZ na službenom profilu na društvenim mrežama.
Objava dolazi uoči izvanredne sjednice Sabora na kojoj će se raspravljati o problemu opasnog otpada u Gospiću, a vladajući i oporba posljednjih dana međusobno prebacuju odgovornost za propuste institucija u slučajevima nezakonitog odlaganja otpada.
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