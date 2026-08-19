DORH otvorio istragu protiv troje ljudi zbog opasnog otpada: "Iz Slovenije uvezli 4.500 tona, znali su da je zabranjeno"

Postoji osnovana sumnja da su prvookrivljenik i trećeokrivljenica kao odgovorne osobe okrivljenog trgovačkog društva te drugookrivljenik kao zaposlenik istog trgovačkog društva, zajednički i dogovorno, u razdoblju od ožujka 2021. do siječnja 2024., postupajući protivno relevantnim propisima, znajući da je zabranjeno uvoziti opasni otpad na područje Republike Hrvatske, preuzeli više od 4.500.000,00 kg (4.500 tona) opasnog otpada iz Republike Slovenije, te navedeni otpad odložili i uskladištili na lokaciji na području Krapinsko-zagorske županije, na način koji može dugoročno i u većoj mjeri ugroziti kvalitetu tla, vode i zraka u okolišu, a da je okrivljeno trgovačko društvo time pribavilo protupravnu imovinsku korist.