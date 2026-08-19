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DORH otvorio istragu protiv troje ljudi zbog opasnog otpada: "Iz Slovenije uvezli 4.500 tona, znali su da je zabranjeno"
Državno odvjetništvo pokrenulo je istragu zbog ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Poznanovcu, u Krapinsko-zagorskoj županiji.
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Okrivljeni trojac sumnjiči se za teško kazneno djelo protiv okoliša, kao i za kazneno djelo ugrožavanja okoliša otpadom.
Trojac je zajednički i dogovorno od ožujka 2021. do siječnja 2024. znajući da je zabranjeno uvoziti opasan otpad na teritorij Hrvatske, preuzeli više od 4500 tona opasnog otpada iz Slovenije i uskladištili ga u Poznanovcu.
DORH je, pdsjetimo, obavijestio javnost o ovoj istrazi samo dana prije izvanredne saborske sjenice o opasnom otpadu koji se odlagao u Gospiću.
Priopćenje DORH-a prenosimo u cijelosti:
"Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru donijelo je 19. kolovoza 2026. rješenje o provođenju istrage protiv prvookrivljenog hrvatskog državljanina (1996.), drugookrivljenog hrvatskog državljanina (1975.) i trećeokrivljene hrvatske državljanke (1986.) te jednog trgovačkog društva sa sjedištem na području Zagreba, zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili teško kazneno djelo protiv okoliša iz članka 214. stavka 1. Kaznenog zakona u svezi članka 196. stavak 2. Kaznenog zakona i kazneno djelo ugrožavanja okoliša otpadom iz članka 196. stavak 1. Kaznenog zakona.
Postoji osnovana sumnja da su prvookrivljenik i trećeokrivljenica kao odgovorne osobe okrivljenog trgovačkog društva te drugookrivljenik kao zaposlenik istog trgovačkog društva, zajednički i dogovorno, u razdoblju od ožujka 2021. do siječnja 2024., postupajući protivno relevantnim propisima, znajući da je zabranjeno uvoziti opasni otpad na područje Republike Hrvatske, preuzeli više od 4.500.000,00 kg (4.500 tona) opasnog otpada iz Republike Slovenije, te navedeni otpad odložili i uskladištili na lokaciji na području Krapinsko-zagorske županije, na način koji može dugoročno i u većoj mjeri ugroziti kvalitetu tla, vode i zraka u okolišu, a da je okrivljeno trgovačko društvo time pribavilo protupravnu imovinsku korist.
Osnovano se sumnja da su odlaganjem i skladištenjem otpada protivno postojećim propisima nastala onečišćenja tla, površinskih i podzemnih voda na području Krapinsko-zagorske županije gdje je otpad odložen, a promjene prouzročene takvim onečišćenjem ne mogu se otkloniti u duljem vremenskom razdoblju.
Također se osnovano sumnja da su okrivljenici, osim opasnog otpada, na istoj lokaciji protivno postojećim propisima uskladištili i veću količinu neopasnog otpada.
Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru nastavlja s daljnjim provođenjem potrebnih dokaznih radnji kako bi se utvrdile sve okolnosti i činjenice vezane uz sumnju na počinjenje ovih kaznenih djela.
Protiv sve troje okrivljenih fizičkih osoba na snazi je već ranije određena mjera opreza zabrane obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom (članak 98. stavak 1. i 2. točka 6. Zakona o kaznenom postupku)", objavio je DORH.
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