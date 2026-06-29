HDZ-ov načelnik objavio snimku: "Zgrožen sam, tražim potpunu zabranu prodaje romobila"

Dodao je kako, prema njegovu mišljenju, djeca često nisu svjesna opasnosti u prometu, ali da odgovornost leži i na odraslima. "S nimalo razvijene odgovornosti u glavi ili smisla za opasnost, teško je očekivati da je dijete koje vidite na snimci svjesno što je učinilo. Ali zato moramo biti svi mi", poručio je.