Konavle
HDZ-ov načelnik objavio snimku: "Zgrožen sam, tražim potpunu zabranu prodaje romobila"
HDZ-OV načelnik općine Konavle Božo Lasić objavio je na društvenim mrežama snimku za koju kaže da ga je zgrozila. Snimka prikazuje dječaka koji se na romobilu vozi po suprotnoj traci.
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Tada nailaze dva vozila iz suprotnog smjera. Dječak se pomiče prema središnjoj crti, a vozila prolaze vrlo blizu njega, prenosi Index.
Božo Lasić naveo je da se na snimci vidi cesta iznad Cavtata, neposredno prije skretanja za hotel Croatia, te je istaknuo kako je riječ o situaciji koja, prema njegovim riječima, pokazuje ozbiljan nedostatak svijesti o opasnostima u prometu.
"Istupao sam protiv korištenja romobila po Cavtatu"
"Dragi prijatelji, danas sam dobio na uvid jedan video uradak koji me zgrozio. I to je malo reći. Osjećam potrebu podijeliti ga s vama kao upozorenje svima, prvenstveno roditeljima koji svojoj djeci bezbrižno daju u ruke električne romobile i slična prijevozna sredstva", napisao je Lasić.
Dodao je kako, prema njegovu mišljenju, djeca često nisu svjesna opasnosti u prometu, ali da odgovornost leži i na odraslima. "S nimalo razvijene odgovornosti u glavi ili smisla za opasnost, teško je očekivati da je dijete koje vidite na snimci svjesno što je učinilo. Ali zato moramo biti svi mi", poručio je.
"U više navrata sam istupao protiv korištenja romobila po Cavtatu, prvenstveno jer doslovno izlijeću sa svih strana, a sad, nakon što vidim ovo, zalažem se za potpunu zabranu slobodne prodaje! Ovo jednostavno više nema smisla", napisao je.
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