HDZ-ov gradonačelnik dobio kaznu Povjerenstva: “Promaknula mi je obveza popunjavanja nove imovinske kartice”

Goran Kovacic/PIXSELL

Gradonačelniku Raba HDZ-ovom Nikoli Grguriću stiže kazna Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa zbog nepodnošenja imovinske kartice.

Iako je još od 2015. na vlasti u Rabu, a od tada je i obveznika Zakona o sprječavanju sukoba interesa, Grgurić, kako je utvrdilo Povjerenstvo, nije za 2022. podnio imovinsku karticu.

Podnošenje imovinskih kartica

Svi obveznici Zakona o sprječavanju sukoba interesa moraju do 31. siječnja tekuće godine podnijeti imovinsku karticu za proteklu godinu. Dužan je to bio učiniti i Grgurić no u studenom 2023. Povjerenstvo je utvrdilo da nove kartice u sustavu nema.

Ministar Šušnjar: Ne vidim prostora za sukob interesa

Zbog toga je protiv gradonačelnika Raba pokrenut postupak. Zatraženo je i očitovanje samog Grgurića.

On je Povjerenstvu priznao da je napravio pogrešku, odnosno da je zaboravio ispuniti novu imovinsku karticu.

Evo što je rekao gradonačelnik

“Bila je to čista nepažnja. Nisam imao nikakve promjene u imovini pa mi je promaknula obveza popunjavanja nove imovinska kartice”, naveo je Grgurić u svom očitovanju.

Povjerenstvo je utvrdilo da je vrlo brzo nakon toga Grgurić i ispunio novu imovinsku karticu, no pri tome je napravio novi propust jer u rubrici u kojoj je nužno napomenuti na koju godinu se kartica odnosi nije označio da je to kartica za 2022. godinu.

Kazna od 531 eura

Povjerenstvo za sukob interesa kaznilo Bartulicu jer je nije upisao dvije firme u imovinsku karticu

“Ovaj obveznik već duže vrijeme imao obvezu podnošenja imovinske kartice što mu je bila otegotna okolnost kod donošenja odluke o kazni. Sam je, u konačnici priznao propust pa mu je izrečena kazna od 531 euro”, navelo je Povjerenstvo.

Grgurić protiv ove odluke može podnijeti tužbu odnosno pokušati ju srušiti na Visokom upravnom sudu.

