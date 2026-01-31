HDZ reagirao: Jedino što je vjerodostojno u novom programu SDP-a jest radikalni “okret ulijevo”

HDZ je putem svog Facebook profila reagirao na novi politički program SDP-a i Možemo.
Oglas
"Niži porezi? Pa u Gradu Zagrebu, skupa s Možemo, uporno podržavaju Tomaševićev harač - najveći porez na plaće u Hrvatskoj Donedavno su nabijali najviše stope poreza i u Rijeci, no potom su ondje izgubili vlast", piše u objavi.
"Skraćeni radni tjedan i socijalna osjetljivost? Pa SDP se žestoko suprotstavljao neradnoj nedjelji i ograničenju/sniženju cijena 1️00 proizvoda iz potrošačke košarice, strašeći narod da će zavladati “potpune nestašice”. Radili su za interese krupnog kapitala, a protiv hevatskih građana", poručuju iz HDZ-a.
"Industrijalizacija? Pa njihova je Vlada, najgora u povijesti, iza sebe ostavila spaljenu zemlju, razoreno gospodarstvo i rejting Hrvatske u kreditnom smeću. A radnike sa srezanim plaćama i skresanim pravima!", dodaje se.
"Jedino što je vjerodostojno u novom programu SDP-a jest radikalni “okret ulijevo”. Gorljivo hvale marševe s parolom “Balkanska federacija bez država i nacija”, zabranjuju pjesme iz Domovinskog rata & svakog tko ne glasuje za ljevicu proglašavaju “fašistom”."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas