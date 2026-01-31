Oglas

napad na oporbu

HDZ reagirao: Jedino što je vjerodostojno u novom programu SDP-a jest radikalni “okret ulijevo”

author
N1 Info
|
31. sij. 2026. 18:19
10. Izvjestajno-tematska Konvenciju SDP-a odrzana je u dvorani Globus Kongresnog centra Zagrebackog velesajma. Sinisa Hajdas Doncic Photo: Goran Stanzl/PIXSELL
Goran Stanzl/PIXSELL

HDZ je putem svog Facebook profila reagirao na novi politički program SDP-a i Možemo.

Oglas

"Niži porezi? Pa u Gradu Zagrebu, skupa s Možemo, uporno podržavaju Tomaševićev harač - najveći porez na plaće u Hrvatskoj Donedavno su nabijali najviše stope poreza i u Rijeci, no potom su ondje izgubili vlast", piše u objavi.

"Skraćeni radni tjedan i socijalna osjetljivost? Pa SDP se žestoko suprotstavljao neradnoj nedjelji i ograničenju/sniženju cijena 1️00 proizvoda iz potrošačke košarice, strašeći narod da će zavladati “potpune nestašice”. Radili su za interese krupnog kapitala, a protiv hevatskih građana", poručuju iz HDZ-a.

"Industrijalizacija? Pa njihova je Vlada, najgora u povijesti, iza sebe ostavila spaljenu zemlju, razoreno gospodarstvo i rejting Hrvatske u kreditnom smeću. A radnike sa srezanim plaćama i skresanim pravima!", dodaje se.

"Jedino što je vjerodostojno u novom programu SDP-a jest radikalni “okret ulijevo”. Gorljivo hvale marševe s parolom “Balkanska federacija bez država i nacija”, zabranjuju pjesme iz Domovinskog rata & svakog tko ne glasuje za ljevicu proglašavaju “fašistom”."

Teme
Gospodarstvo i radnička prava Grad Zagreb i Tomašević HDZ-ove optužbe protiv SDP-a Ljevica i ideologija Porezna politika

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ