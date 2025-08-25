HDZ-u pala podrška. Evo tko je najpopularniji, a tko najomraženiji političar

Dnevnik Nove TV objavio je Crobarometar za kolovoz.
U kolovozu političara nije nedostajalo na manifestacijama diljem obale. Od Sinjske alke, barem one neodržane, do obljetnice Oluje u Kninu. Kraj srpnja dočekali su na vojnom mimohodu u Zagrebu, a onda otišli na godišnji odmor s kojeg su se ipak slale političke poruke, a brojali su se i turistički rezultati.
Međutim, poredak stranaka je isti kao i mjesec ranije, odnosno mjesecima ranije, ali ipak ima nekih promjena, u analizi rezultata Crobarometra napomenuo je reporter i voditelj Dnevnika Nove TV Dino Goleš.
HDZ je i dalje vodeća stranka. Da su danas izbori, podršku bi im dalo 27,8 posto ispitanih, što je ipak nešto manje nego u srpnju, kada im je podrška iznosila 28,5 posto. SDP je druga stranka s podrškom od 22,9 posto ispitanica i ispitanika, a mjesec ranije imali su 22 posto podrške.
Slijedi Možemo!, koji ima 10,1 posto podrške te Most s 5,7 posto podrške. Izuzev SDP-a, sve navedene stranke bilježe blagi pad, ali riječ je o promilima.
Ispod 5, a opet više od 2 posto potpore ispitanika imaju Domovinski pokret s 2,8 posto, IDS s 2,1 posto te Domino s 2 posto. Svi ostali imaju manje od 2 posto potpore, a neodlučnih je 13,6 posto.
Zoran Milanović najpozitivniji je političar i o njemu pozitivan dojam ima 56 posto ispitanika. Slijedi Marija Selak Raspudić s 38, Tomislav Tomašević s 37, Andrej Plenković s 34 i Gordan Jandroković s 32 posto pozitivnog dojma.
U odnosu na prošli mjesec, Selak Raspudić preskočila je Tomaševića, Plenković je zadržao četvrto mjesto, a Jandroković je s petog mjesta maknuo Božu Petrova. Zanimljivo je i da je predsjedniku Sabora ovo najbolji postotak u percepciji pozitivnog dojma u posljednjih godinu dana.
Negativan dojam i dalje je najveći kada je u pitanju Milorad Pupovac, o kojemu 77 posto ispitanih ima negativnu percepciju. Slijedi Andrej Plenković s 59 posto pa Ivan Penava s 57 posto.
Četvrto mjesto dijele Gordan Jandroković i Anka Mrak Taritaš, o kojima 55 posto ispitanika ima negativan dojam. Zadovoljan ovomjesečnim istraživanjem može biti Ivan Penava, kojem je u kolovozu dojam među ispitanicama ipak blago porastao, ali i Hrvoje Zekanović, koji je u srpnju bio drugi najnegativniji političar. Sada je to predsjednik Vlade.
