HDZ: Vrhunac je licemjerstva kada se Milanović predstavlja kao zaštitnik Ustava

Pozivamo lijevu oporbu da prestane opstruirati proces odabira troje ustavnih sudaca kako bi Ustavni sud mogao normalno funkcionirati i jamčiti primjenu i poštivanje Ustava, stoji u priopćenju HDZ-a na društvenim mrežama.
"Dok predsjednik države i lijeva oporba već duže vrijeme opstruiraju izbor predsjednika Vrhovnog suda i ustavnih sudaca, Predsjedništvo i Nacionalni odbor HDZ-a usvojili su konstruktivni prijedlog s ciljem ubrzanja imenovanja predsjednika Vrhovnog suda i troje sudaca Ustavnog suda", stoji u objavi HDZ-a na društvenim mrežama, koju prenosimo u cijelosti.
"Napadi na inicijativu HDZ-a pokazuju stvarne ambicije lijeve oporbe - žele odabir većine ustavnih sudaca u suprotnosti s voljom hrvatskih birača izraženom na izborima 2024. godine. Naš je prijedlog u skladu s dosadašnjom praksom - da se o odabiru ustavnih sudaca odlučuje po načelu proporcionalnosti političke konfiguracije u Sabor RH, a koju su odredili građani u demokratskom izbornom procesu. Slični mehanizam izbora ustavnih sudaca prisutan je i u drugim europskim zemljama."
"Zaista je vrhunac licemjerstva kada se Milanović - koji sustavno ne poštuje ustavne i zakonske odredbe - predstavlja kao zaštitnik Ustava."
"Prisjetimo se stoga kako ljevica "štiti Ustav":
- Milanović se, kao predsjednik RH, na parlamentarnim izborima 2024. protuustavno predstavio kao SDP-ov kandidat za premijera.
- Prethodno je kršio Zakon o sudovima u procesu kandidiranja Zlate Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda, jednako kao i tijekom javnog poziva za predsjednika VSRH prošle godine. Zato što je jedina kandidatkinja tada bila prof. Maganić, Milanović je odbio nastaviti proceduru i zatražiti mišljenje Opće sjednice Vrhovnog suda te saborskog Odbora za pravosuđe, čime je ponizio pravosudne institucije i prekršio zakon.
- Zajedno sa SDP-om, Milanović je 2010. uvjetovao izmjene Ustava - koje su bile važne za ulazak u EU - smanjenjem broja predstavnika Hrvata izvan Hrvatske na svega troje zastupnika u Hrvatskom saboru.
- 2017. SDP je uvjetovao izbor troje sudaca USUD-a izborom članova saborskog Istražnog povjerenstva za Agrokor.
- Prigodom izbora 10 ustavnih sudaca prošle godine, SDP je petorici sudaca unaprijed dao upute da glasuju o ključnim pitanjima po njihovoj stranačkoj volji.
Pozivamo stoga lijevu oporbu da prestane opstruirati proces odabira troje ustavnih sudaca kako bi Ustavni sud mogao normalno funkcionirati i jamčiti primjenu i poštivanje Ustava", stoji u priopćenju HDZ-a.
