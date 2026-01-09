HDZ: Vrhunac je licemjerstva kada se Milanović predstavlja kao zaštitnik Ustava

"Napadi na inicijativu HDZ-a pokazuju stvarne ambicije lijeve oporbe - žele odabir većine ustavnih sudaca u suprotnosti s voljom hrvatskih birača izraženom na izborima 2024. godine. Naš je prijedlog u skladu s dosadašnjom praksom - da se o odabiru ustavnih sudaca odlučuje po načelu proporcionalnosti političke konfiguracije u Sabor RH, a koju su odredili građani u demokratskom izbornom procesu. Slični mehanizam izbora ustavnih sudaca prisutan je i u drugim europskim zemljama."