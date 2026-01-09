Oglas

oštar odgovor predsjedniku

HDZ: Vrhunac je licemjerstva kada se Milanović predstavlja kao zaštitnik Ustava

author
N1 Info
|
09. sij. 2026. 18:09
HDZ N1
N1 / Ilustracija

Pozivamo lijevu oporbu da prestane opstruirati proces odabira troje ustavnih sudaca kako bi Ustavni sud mogao normalno funkcionirati i jamčiti primjenu i poštivanje Ustava, stoji u priopćenju HDZ-a na društvenim mrežama.

"Dok predsjednik države i lijeva oporba već duže vrijeme opstruiraju izbor predsjednika Vrhovnog suda i ustavnih sudaca, Predsjedništvo i Nacionalni odbor HDZ-a usvojili su konstruktivni prijedlog s ciljem ubrzanja imenovanja predsjednika Vrhovnog suda i troje sudaca Ustavnog suda", stoji u objavi HDZ-a na društvenim mrežama, koju prenosimo u cijelosti.

"Napadi na inicijativu HDZ-a pokazuju stvarne ambicije lijeve oporbe - žele odabir većine ustavnih sudaca u suprotnosti s voljom hrvatskih birača izraženom na izborima 2024. godine. Naš je prijedlog u skladu s dosadašnjom praksom - da se o odabiru ustavnih sudaca odlučuje po načelu proporcionalnosti političke konfiguracije u Sabor RH, a koju su odredili građani u demokratskom izbornom procesu. Slični mehanizam izbora ustavnih sudaca prisutan je i u drugim europskim zemljama."

"Zaista je vrhunac licemjerstva kada se Milanović - koji sustavno ne poštuje ustavne i zakonske odredbe - predstavlja kao zaštitnik Ustava."

"Prisjetimo se stoga kako ljevica "štiti Ustav":

  • Milanović se, kao predsjednik RH, na parlamentarnim izborima 2024. protuustavno predstavio kao SDP-ov kandidat za premijera.
  • Prethodno je kršio Zakon o sudovima u procesu kandidiranja Zlate Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda, jednako kao i tijekom javnog poziva za predsjednika VSRH prošle godine. Zato što je jedina kandidatkinja tada bila prof. Maganić, Milanović je odbio nastaviti proceduru i zatražiti mišljenje Opće sjednice Vrhovnog suda te saborskog Odbora za pravosuđe, čime je ponizio pravosudne institucije i prekršio zakon.

  • Zajedno sa SDP-om, Milanović je 2010. uvjetovao izmjene Ustava - koje su bile važne za ulazak u EU - smanjenjem broja predstavnika Hrvata izvan Hrvatske na svega troje zastupnika u Hrvatskom saboru.
  • 2017. SDP je uvjetovao izbor troje sudaca USUD-a izborom članova saborskog Istražnog povjerenstva za Agrokor.
  • Prigodom izbora 10 ustavnih sudaca prošle godine, SDP je petorici sudaca unaprijed dao upute da glasuju o ključnim pitanjima po njihovoj stranačkoj volji.

Pozivamo stoga lijevu oporbu da prestane opstruirati proces odabira troje ustavnih sudaca kako bi Ustavni sud mogao normalno funkcionirati i jamčiti primjenu i poštivanje Ustava", stoji u priopćenju HDZ-a.

Teme
andrej plenković hdz izbor ustavnih sudaca ustavni sud vrhovni sud zoran milanović

