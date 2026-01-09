IZBOR SUDACA
Dalija Orešković: Na Plenkovićev ultimatum postoji samo jedan ispravan odgovor
Saborska zastupnica Dalija Orešković gostovala je u Novom danu kod Nataše Božić Šarić i komentirala događaje oko izbora predsjednika Vrhovnog suda i ustavnih sudaca.
Premijer Andrej Plenković traži dva ustavna suca bliska vlasti u zamjenu za jednog bliskog oporbi kako bi nastavio s izborom prvog čovjeka pravosudne vlasti.
"Svjedočimo nastavku okupacije države od strane jedne političke partije. Ako ćemo govoriti o društvenim i političkim podjelama, očito će se u 2026. ta linija razgraničenja voditi između onih koji žele partijski zarobljenu državu i onih koji se protiv takvog modela i sustava bore", kazala je Orešković pa nastavila:
"Ovo je potkopavanje demokratskih temelja države. Točno je da se neki procesi izbora moraju dogovarati unutar političkih grupacija, ali bez dijaloga, kompromisa i suradnje - ne može. Ali, diktatura jednog čovjeka koji kaže bez zadrške da želi zadržati kontrolu nad Ustavnim sudom, ispada iz konteksta suradnje. Tako nešto ispalo je iz njega i kod izbora deset kandidata prije. Ne pričamo o kriterijima ili obrazloženju zašto su neki kandidati podržani, a upravo to bismo trebali, to je najbitnije."
Orešković kaže da se politička svijest nije razvila na razinu demokratičnosti koja je potrebna, kao i da se to ponovno propustilo napraviti. Za sve krivi premijera.
"Plenkovićev ultimatum je poraz nad svim porazima. On želi zarobljeni Ustavni sud, kao što želi zarobljene sve druge državne funkcije i grane vlasti. Na takav ultimatum je jedini ispravan odgovor - odbiti ponudu."
Što u tom slučaju?
"U ovakvim okolnostima ćemo prijelazno razdoblje za Vrhovni sud imati duže nego smo mislili, ali država nam ne funkcionira normalno već jedno dulje vrijeme. HDZ ne želi izgubiti svoju policu osiguranja, koja štiti sav njegov lopovluk. Čak i kad imamo pravomoćne presude, Ustavni sud ih poništava, kao u slučaju presude bivšem premijeru Ivi Sanaderu. Jasno je zašto HDZ želi takvu policu osiguranja, a građani neka se zapitaju treba li to biti tako."
Oporbena zastupnica smatra da Ustavni sud može funkcionirati i dok nije u punom kapacitetu.
"Između pat pozicije u kojoj je uvjetno rečeno "pet pet" i pozicije u kojoj HDZ ima apsolutnu većinu, onda biram ovu prvu poziciju. Zašto to kažem? Može li itko iole zdrave pameti pomisliti da će se premijer sutra probuditi i ispričati građanima i oporbi, uz riječi da nije tako mislio te da će pristati izabrati tri najbolja, najstručnija i najkompetentnija suca? Ako će HDZ ustrajati na ovoj uvjetovanoj pogodbi onda je jedini način da oporba pokaže borbu za bolju, pravnu i uređenu državu, ovo je jedini način. Osim toga, mislim da je početna točka da se premijeru u lice kaže da ovo nije način kako se razgovara s oporbom. Kad se prizemlji i kad se osvijesti da ga Hrvatska nije birala kako bi sve funkcioniralo po njegovom diktatu, onda možemo krenuti dalje."
Brojni suci reagirali su na ovu ponudu, a bivši predsjednik Kaznenog odjela Vrhovnog suda istaknuo je da se radi o poniženju.
"Ovo doista jest retoričko ponižavanje pravosuđa u cjelini jer se pravosuđe gleda kao plijen prepucavanja. Vulgarno, ali na to smo se sveli."
Čelnog čovjeka Vrhovnog suda nema deset mjeseci, a premijer u tome ne vidi problem. I u nekim drugim institucijama ne postoje čelne osobe nego vršitelji dužnosti.
"Vidimo da sustav funkcionira, ali je li to rješenje? Dok je takvo stanje, nema tko kontrolirati ono što im je u domeni, ali premijer i HDZ upravo to žele. Nemamo ljude koji će se na funkcijama istaknuti principijelnim radom. Zašto HDZ-u to treba? Počela bih od Branka Bačića i njegove uloge u neodgovornom vođenju državnih nekretnina, uvođenju paketa zakona koji će omogućiti novu pljačku privatnog prostora i imovine građana..."
Na kraju je dodala da bi glavni državni odvjetnik Ivan Turudić trebao brinuti o svim tim sumnjivim postupcima, ne samo Bačićevim, nego i onima koji se tiču korupcije, "torbarenja" i raznih pogodovanja.
"Mislite li da on to radi? Ne, kaznene prijave se odbacuju. I nikoga nije sramota", zaključila je Dalija Orešković.
