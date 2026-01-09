"Između pat pozicije u kojoj je uvjetno rečeno "pet pet" i pozicije u kojoj HDZ ima apsolutnu većinu, onda biram ovu prvu poziciju. Zašto to kažem? Može li itko iole zdrave pameti pomisliti da će se premijer sutra probuditi i ispričati građanima i oporbi, uz riječi da nije tako mislio te da će pristati izabrati tri najbolja, najstručnija i najkompetentnija suca? Ako će HDZ ustrajati na ovoj uvjetovanoj pogodbi onda je jedini način da oporba pokaže borbu za bolju, pravnu i uređenu državu, ovo je jedini način. Osim toga, mislim da je početna točka da se premijeru u lice kaže da ovo nije način kako se razgovara s oporbom. Kad se prizemlji i kad se osvijesti da ga Hrvatska nije birala kako bi sve funkcioniralo po njegovom diktatu, onda možemo krenuti dalje."