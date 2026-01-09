Profesor prava o Plenkovićevom ultimatumu: To je protuustavno, treba ponoviti izbor ustavnih sudaca

"Ustavni sud je zapravo jedna od najmoćnijih institucija u zemlji, moćnija i od predsjednika. Jer, odlučuje i u pojedinačnim predmetima građanima i nadzire druge dvije grane vlasti tako da može donositi odluke koje poništavaju svih triju grana vlasti, ako su protivne Ustavu. Što se tiče predsjednika Vrhovnog suda, on je na vrhu piramide sudbene vlasti i ima doista moćnu poziciju. Iako se u praksi pokazalo da nije toliko moćna ako imate osobu koja je dovedena "izvana", kao u slučaju Radovana Dobronića, koji je imao dobre ideje, ali i otpor unutar samog Vrhovnog suda. U svakom slučaju, na toj poziciji bi trebale biti osobe od integriteta i kvaliteta, a ne da se svedu na političku trgovinu."