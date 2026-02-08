HEP-ove ekipe na terenu: Evo kada očekuju povratak grijanja u dijelovima Zagreba

Alex Perz/Unsplash

Na ispitivanju i stabilizaciji vrelovodne mreže od ranih jutarnjih sati rade sve raspoložive terenske i inženjerske ekipe HEP-Toplinarstva. Nakon provjere i utvrđivanja sigurnosti svakog zasebnog dijela vrelovodne mreže, postupno se pušta toplinska energija kako bi krajnji kupci što prije dobili grijanje i toplu vodu, poručuju iz HEP-a.

Danas u ranim jutarnjim satima došlo je do ispada istočne vrelovodne mreže u gradu Zagrebu te posljedično obustave isporuke toplinske energije za sve krajnje kupce u Novom Zagrebu te u naseljima Vrbik, Martinovka, Cvjetno naselje, Kruge, Savica, Folnegovićevo naselje, Donji grad, Dubrava, Sigečica, Borovje i Ferenščica.

U ovom trenutku omogućena je isporuka toplinske energije za grijanje prostora i zagrijavanje potrošne tople vode u Cvjetnom naselju i za dio naselja Vrbik i Martinovka te naseljima Zapruđe, Sopot, Siget, Trnsko i dijelu naselja Središće.

U sljedećim satima očekuje se povratak opskrbe u naseljima Kruge, Borovje, Savica, Folnegovićevo naselje i Sigečica.

Ispitivanje sustava te punjenje i podizanje temperature vrelovoda traje i dalje jednakim maksimalnim kapacitetom. Zato ovim putem molimo građane koji još uvijek nemaju grijanje i toplu vodu za strpljenje i razumijevanje, poručuju iz HEP Toplinarstva.