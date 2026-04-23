zbog oštećenja u nevremenu
Prihvaćen prijedlog o novčanoj pomoći građanima. Tomašević: "Kada je igdje ijedan grad ili država reagirala brže?"
Zagrebačka Gradska skupština u četvrtak je na sjednici jednoglasno prihvatila prijedlog odluke gradonačelnika Tomislava Tomaševića o novčanoj pomoći građanima za stambene objekte i vozila oštećena u nevremenu u Zagrebu od 26. do 28. ožujka, u iznosu 70 posto oštećenja.
Novčana pomoć će iznositi 70 posto iznosa oštećenja imovine, a najviše sveukupno 15.000 eura za obiteljsku kuću i stan, odnosno najviše 5000 eura za osobno vozilo. Ukupan iznos novčane pomoći jednoj fizičkoj osobi može se odobriti u maksimalnom iznosu od 20.000 eura za sve kategorije oštećene imovine. Tim prijedlogom odluke utvrđuju se uvjeti i način dodjele novčane pomoći koju će Grad Zagreb isplatiti prijaviteljima štete na imovini-fizičkim osobama za sanaciju oštećenja nastalih na njihovoj imovini uslijed nevremena koje se dogodilo od 26. do 28. ožujka na području Zagreba.
Odlukom se određuje tko sve može ostvariti pravo na novčanu pomoć, vrsta imovine na kojoj je nastala šteta za koju se može ostvariti novčana pomoć te visina i maksimalan iznos novčane pomoći koji se mogu isplatiti podnositeljima zahtjeva. Novčana pomoć isplaćivat će se za oštećenja nastala na obiteljskoj kući ili stanu i oštećenja nastala na osobnim vozilima, a na temelju procjene iznosa štete koju će utvrditi radne skupine koje osniva i imenuje gradonačelnik. Za obiteljske kuće i stanove kod kojih procijenjena šteta prelazi iznos od 3.000 eura, procjenu će provoditi vanjske stručne osobe za procjenu većih šteta, dok će radne skupine izvršiti verifikaciju procjena.
Kako bi se što prije provela procedura potrebna za isplatu novčane pomoći prijaviteljima štete na imovini fizičkim osobama te u što kraćem roku isplatila novčana pomoć za sanaciju oštećenja nastalih na njihovoj imovini uslijed nevremena od 26. do 28. ožujka, Odluka je donijeta po hitnom postupku.
Gradonačelnik Tomašević rekao je da su zaprimili 4876 prijava građana, od toga su se 3892 prijave odnosile na štete na stambenim objektima, 883 prijave odnose se na štete na vozilima i 101 prijava odnosi se na štete na poljoprivrednim površinama ili objektima. Dodao je da zaposlenici Gradske uprave obilaze prijavljene objekte i provjeravaju dokumentaciju koju su poslali građani te je istaknuo da je do danas odrađeno čak dvije trećine od 4876 prijava, konkretnije oko 3000 prijava su pregledali zaposlenici Gradske uprave.
"Tom dinamikom očekujemo da ćemo sve preglede završiti kroz nekih 10-ak dana ", poručio je Tomašević.
Podsjetio je da su Zagreb pogodili najjači udari vjetra u povijesti grada otkada postoje mjerenja, da je opasno nevrijeme trajalo 30 sati, a najjača oluja bila 27. ožujka. Već 30. ožujka otvorili smo mogućnost građanima za prijavu šteta, a 4. travnja na javno savjetovanje uputili odluku o novčanoj pomoći građanima, istaknuo je.
"Od oluje do izrade odluke prošlo je tjedan dana.... Recite mi kada je igdje ijedan grad ili država reagirala brže", upitao je Tomašević.
U raspravi je Milka Rimac Bilušić (Drito) najavila podršku odluci jer je novčana pomoć dobrodošla, no ustvrdila je da se saniraju simptomi, a bolest je netaknuta. To je posljedica neodržavanja infrastrukture, Zagreb nije prošao test otpornosti, ocijenila je i dodala kako je sreća da nitko nije stradao.
Dina Dogan (NL) također je najavila potporu prijedlogu odluke naglasivši da nije dovoljna samo dobra namjera te je upitala tko procjenjuje štetu i po kojim kriterijima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare