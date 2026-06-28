PONOVNO APELIRAJU
HGSS spasio mladi par na Biokovu: "Dok je Hrvatska igrala svoju utakmicu, mi smo igrali jednu drugu"
Dok su mnogi pratili nogometnu utakmicu Hrvatske, pripadnici HGSS Stanice Makarska vodili su drugu utakmicu – protiv ekstremne vrućine i zahtjevnog terena Biokova. Spašavali su mladi bračni par stranih državljana koji je tijekom uspona ostao bez vode, a jedan od njih zbog teške iscrpljenosti više nije mogao hodati.
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HGSS Stanica Makarska ponovno je intervenirala na Biokovu.
Na predjelu ispod vrha Bukovac, iznad Baške Vode u problemima se našao mladi bračni par, strani državljani, koji su tijekom poslijepodnevnog uspona ostali bez dovoljne količine vode.
Na temperaturi od oko 36 °C, bez odgovarajuće planinarske obuće i odjeće te uz podcjenjivanje zahtjevnosti terena, jedna osoba je zbog dehidracije i iscrpljenosti postala dezorijentirana te više nije bila u stanju samostalno nastaviti kretanje.
Poziv za pomoć zaprimljen je putem dežurnog telefona u 21:30 sati.
Na teren je odmah upućeno 16 spašavatelja HGSS Stanice Makarska s pet vozila.
"Formacija 6:4:6,svatko na svojoj poziciji. Bez rezervi, bez zamjena. Samo s jednim ciljem, sigurno vratiti unesrećene s planine.
Unesrećeni je lociran uz pomoć bespilotne letjelice. Nakon pružene prve pomoći, zbog teške iscrpljenosti i nemogućnosti hoda transportiran je u nosilima do vozila hitne medicinske pomoći, gdje je daljnju skrb preuzeo tim HMP-a. Akcija je zavrsila u 2 sata ujutro dolaskom svih spašavatelja u stanicu.
Nakon nekoliko sati borbe protiv vrlo zahtjevnog protivnika, konačni rezultat bio je:
HGSS Makarska vs. Toplinski val i Biokovo, 2 : 0", napisali su iz HGSS-a.
Posljednjih tjedana gotovo svakodnevno interveniraju zbog posljedica visokih temperatura, nedovoljne pripreme i podcjenjivanja planine.
Apel za sve posjetitelje Biokova: tijekom razdoblja ekstremnih vrućina izbjegavajte zahtjevne uspone, ponesite dovoljno vode, nosite odgovarajuću obuću i odjeću te realno procijenite svoje mogućnosti.
Za kraj su iz HGSS Makarska dodali: Bravo Hrvatska, idemo dalje!
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