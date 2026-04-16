Saborska oporba: "Anti-SLAPP" zakon neće postići rezultate bez promjene sudske prakse

Ministar je pojasnio i koja su to postupovna jamstva koja štite osobe od SLAPP tužbi. Svaki tuženik, uz odgovor na tužbu, moći će tražiti od suda da naloži tužitelju da položi osiguranje procijenjenih troškova. Isto tako, sud će biti dužan odlučiti o prigovoru tuženika o osnovanosti postupka, a tužitelj će morati nadoknaditi sve troškove postupka koje je izazvao pokretanjem spora. Kada su u pitanju sankcije, one će se razlikovati ovisno o tome je li riječ o fizičkoj i pravnoj osobi.