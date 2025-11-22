PLAN ZA KRAJ RATA
Hoće li biti božićnog mira u Ukrajini? Analitičar: "Trump cilja na to, a jasno je zašto Putin oklijeva"
Nakon kratkog razdoblja intenzivn(ij)ih diplomatskih aktivnosti oko postizanja dogovora o miru u Ukrajini potkraj ljeta, čak i najavljivanog sastanka Donalda Trumpa i Vladimira Putina, a možda i Volodimira Zelenskog, na pragu zime dojam je da su te aktivnosti zamrle.
Međutim, ovoga tjedna objavljen je plan američkog predsjednika Donalda Trumpa u 28 točaka za mir u Ukrajini.
Iako je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski isprva kazao da će Ukrajina raditi na tome da američki mirovni prijedlozi uspiju, obećavši da neće učiniti išta što bi moglo poremetiti diplomatske mirovne napore, ukrajinski su dužnosnici odbacili novi mirovni prijedlog kao "apsurdan" i neprihvatljiv jer dovodi u pitanje suverenitet Ukrajine. I europski dužnosnici smatraju da je Trumpov plan "jednostran mirovni sporazum" koji je popustljiv prema Rusiji i ide u korist Kremlju.
Iz Kremlja su poručili da kontakti s Washingtonom postoje oko tog plana, ali ne i konzultacije.
Putinov strah od mira u Ukrajini
Trump, očito, pošto-poto želi što prije postići ikakav oblik mira u Ukrajini s obzirom na svoja dosadašnja obećanja (da će to učiniti brzo) i na sastanke održane s Vladimirom Putinom, Zelenskim i europskim čelnicima.
"Vjerujem da bi Trump volio do Božića imati nekakav mir u Ukrajini. Mislim da cilja na to. Odnosi jesu zaoštreni, ali vremena još ima. Nema još onog prvog ključnog sastanka američkog državnog tajnika i ruskog ministra vanjskih poslova koji bi prethodili glavnom sastanku, tzv. summitu za koji ne znamo bi li bio samo Putin-Trump ili bi bio još netko", smatra vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić.
Tu će situaciju, kaže, određivati situacija na ratnom terenu i sve što se događa na crti bojišnice, ali ponajprije ono što se događa u samoj Rusiji.
"U Rusiji je prilično nejasan kontekst promišljanja o primirju ili miru u Ukrajini. Za to postoji razlog. To je strah Putina i njegove elite što će biti ako dođe do mira, a da ruskoj javnosti nije isporučeno nešto opipljivo, nešto što bi se moglo predstaviti kao pobjeda."
"Sankcije i ukrajinski udari mijenjaju stvari"
Avdagić napominje da je Tump voljan proglasiti Putina pobjednikom bez obzira na sve i pomoći mu pogurati kakav god mir, ali da je očita procjena Kremlja kako to nije dovoljno.
"Međutim, i stvari kod njih (u Rusiji, nap.a.) odvijaju se u posve novom smjeru u kojemu sankcije mijenjaju okolnosti, a i ukrajinski dubinski udari na rusku energetsku infrastrukturu uvelike mijenjaju stvari. Ako govorimo o nekom božićnom miru, ostaje i dalje puno vremena da se pregovara, ali nažalost i da se gine", kaže Avdagić.
"Na koncu, sve ostaje na Kremlju"
Prema njegovim riječima, ostala je samo jedna neriješena varijabla u procesu postizanja mira, a to je "opipljiva" pobjeda koju bi Putin mogao prezentirati domaćoj javnosti.
"U trenutku kada bi se ljudi počeli vraćati s bojišta u Ukrajini to bi promijenilo i društvenu i političku dinamiku u Rusiji. Toga su itekako svjesni i u Washingtonu i u Kijevu. Europa je ionako zabrinuta što će biti kada dođe do mira i neće popuštati sankcije. A Trump u tome svemu igra igru između svih sudionika, uključujući i Europu. Na koncu, sve ostaje na Kremlju: ili da nađe način za mir ili nastavi s ratom kockajući se da vidi što će to donijeti na kraju", objašnjava Avdagić.
Ukrajinske zračne snage mogle bi biti impresivne
Uza sve probleme Ukrajina i dalje pruža zavidan otpor na bojišnici.
"Ukrajina organizira vlastite vojne snage i iznalazi vlastita rješenja koja su sve inovativnija. Možemo slobodno reći da predvode u inovativnom smjeru na bojišnici za razliku od Rusije", kaže Avdagić.
Osim toga, ukrajinska vojska u ratu gradi ozbiljnu vojsku. Početkom tjedna Zelenski je izvijestio da je potpisao sporazum s Francuskom o nabavi stotinu borbenih zrakoplova Rafale, a prošloga mjeseca potpisao je sličan aranžman sa Švedskom o nabavi 150 njihovih borbenih zrakoplova Gripen.
"Ako se sve to ostvari, ukrajinsko zrakoplovstvo bit će zaista impresivno. Parirat će francuskom pa čak možda biti jače. Sve to može biti raskinuto ako dođe do nekakvog mira pa možemo to gledati i kao jednu vrstu pritiska na Kremlj. U smislu: okej, ako nećete mir sutra ćete imati Ukrajinu s 500-600 borbenih zrakoplova i s protuzračnom obranom koja će biti među četiri-pet najboljih u svijetu", ističe Avdagić.
Jednadžba koju će Putin teško riješiti
U isto vrijeme i Europa gradi svoje obrambene sposobnosti, u vojnom smislu znatno veće nego što su danas.
"U tom slučaju Putin i njegova elita naći će se pred jednadžbom koju je prilično teško riješiti, a za koju ne mogu očekivati da će je riješiti netko umjesto njih. To je ono što Trump zapravo poručuje. On je vratio realpolitiku na globalnoj razini, bila ona dobra ili ne. U slučaju Ukrajine realnost je takva da postoji samo jedno rješenje, a to je zamrzavanje sukoba na trenutačnoj liniji. To je jedino što je moguće dogovoriti, a da na to pristanu svi koji bi pregovarali. Druge opcije nema i u tome je Trump realan", kazao je Avdagić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare