Hoće li biti božićnog mira u Ukrajini? Analitičar: "Trump cilja na to, a jasno je zašto Putin oklijeva"

"U trenutku kada bi se ljudi počeli vraćati s bojišta u Ukrajini to bi promijenilo i društvenu i političku dinamiku u Rusiji. Toga su itekako svjesni i u Washingtonu i u Kijevu. Europa je ionako zabrinuta što će biti kada dođe do mira i neće popuštati sankcije. A Trump u tome svemu igra igru između svih sudionika, uključujući i Europu. Na koncu, sve ostaje na Kremlju: ili da nađe način za mir ili nastavi s ratom kockajući se da vidi što će to donijeti na kraju", objašnjava Avdagić.