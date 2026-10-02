Hoće li Križevci na referendum o promjeni županije? "Nije otpao, ali sada rješavamo nešto drugo"

Damir Spehar/PIXSELL/PIXSELL

Križevačka vlast očekuje da se zahtjev za preuzimanje izdavanja građevinskih dozvola nađe na idućoj sjednici Županijske skupštine, a referendum o pripajanju Zagrebačkoj županiji zasad nije u fokusu, ali od toga ne odustaje, izjavio je u petak gradonačelnik Tomislav Katanović.

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Na konferenciji za novinare pod nazivom „Dozvole ili referendum“ Katanović je podsjetio da je križevačko Gradsko vijeće još 16. travnja zatražilo prijenos poslova izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola te drugih akata vezanih uz gradnju. Đurđevcu je prepušten posao izdavanja građevinskih dozvola pa stoga očekuje jednak tretman i za Križevce.

Preuzimanje izdavanja dozvola Križevcima je važno zbog gradskih i privatnih investicija te projekata financiranih europskim novcem. Katanović tvrdi da se na pojedine akte čeka tri do pet mjeseci, dok se u nekim drugim gradovima takvi postupci završavaju za dva do tri tjedna.

Očekujem da će to biti na dnevnom redu na prvoj sljedećoj sjednici Županijske skupštine, poručio je Katanović podsjetivši da je od odluke Gradskog vijeća prošlo gotovo šest mjeseci.

Bivši đurđevački gradonačelnik: Sva tri grada u županiji trebala bi imati mogućnost izdavanja građevinske dozvole

Zahtjev Križevaca podržao je nezavisni saborski zastupnik i bivši đurđevački gradonačelnik Željko Lacković ustvrdivši kako bi sva tri grada u Koprivničko-križevačkoj županiji trebala imati mogućnost izdavati građevinske dozvole ako ispunjavaju potrebne uvjete.

Najavio je da će devetero članova Županijske skupštine izabranih s liste koju je predvodio podržati križevački prijedlog.

Referendum o izdvajanju Križevaca iz Županije: "I dalje stoji, ali to nam trenutno nije u fokusu"

Predstavnici križevačkih vlasti ponovno su optužili župana Tomislava Golubića (SDP) za ignoriranje njihova zahtjeva i ustvrdili da je riječ o politički motiviranom odnosu prema Križevcima, zbog čega je moguć i referendum o izdvajanju Križevaca iz županije.

No, predsjednik Gradskog vijeća Goran Hrg kaže da je za sada fokus na izdavanju građevinskih dozvola i poziva na smirivanje tenzija i rješavanje tog pitanja. „Referendum stoji, ali to nam trenutno nije u fokusu nego izdavanje građevinskih dozvola u Križevcima“, rekao je.

Na upit hoće li u slučaju da Križevci prijeđu u Zagrebačku županiju grad ostati bez mogućnosti odlaganja otpada u Centru za gospodarenje otpadom Piškornica, Katanović je odgovorio kako je ta tema povezana s dožupanom i bivšem gradonačelnikom Križevaca Mariom Rajnom.

Za vrijeme njegove vlasti na križevačkoj odlagalište uvezeno je preko 12.000 tona vanjskog otpada, iako je odlagalište bilo planirano i građeno isključivo za područje grada i četiri okolne općine, kaže Katanović.