Umirovljenici će moći raditi puno radno vrijeme. Je li u redu da im se zato uzme pola mirovine?

Nakon mirovinskih reformi 2019. i 2023. godine u Hrvatskoj je omogućen rad umirovljenika do polovice punog radnog vremena i isplatu punog iznosa mirovine. Mogućnost rada na puno radno vrijeme uz isplatu pola mirovine do sada su imale samo umirovljene djelatne vojne osobe i policijski službenici, ako su korisnici starosne mirovine. Sada će to biti omogućeno znatno većem broju umirovljenika.