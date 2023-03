Hoće li Vlada preko poreznih olakšica pokušati osvojiti izbore?

Podijeli :

Većina je zadovoljna vladinim antiinflacijskim mjerama, no ipak našla se i jedna mana. Nema ni spomena o novom poreznom rasterećenju plaća. Neki bi da se država odrekne svog dijela kolača, drugi bi da svoja leđa podmetnu poslodavci koji radnike drže na minimalcima. Pitanje koje visi u zraku je hoće li se Vlada upravo u izbornoj godini odlučiti za nove porezne olakšice i tako pokušati osvojiti još jedan mandat?

Ministar Davor Filipović ponosan je na četvrti paket mjera, a onima koji su kritični jer i dalje nema poreznog rasterećenja plaća poručuje da bi trebali malo više hvaliti Vladu.

“2016. godine mislim da je osobni odbitak bio 2600 kuna, a sada je on 4000 kuna. To je sve posljedica porezne politike koju je vodila Vlada. Bilo je više krugova poreznih reformi, smanjivao se porez na dobit s 20 na 18 za velike fime, s 20 na 10. Prema tome, Vlada vodi računa o poreznoj politici, tako će raditi i dalje”, tvrdi ministar Filipović.

Navodno je porezno rasterećenje u planu za iduću, izbornu godinu, no to nitko ne želi potvrditi. Ministar Filipović kaže da će o poreznom rasterećenju govoriti ministar financija Marko Primorac.

Porezno rasterećenje traži i HUP koji predlaže povećanje poreza na rentu. No kritični su sindikati koju odgovaraju: poslododavci i sami moraju početi dizati bruto plaće.

“Pa poslodavci dižu. Vi vidite i sami, uzmimo sektor trgovine. Imate od trgovca do trgovca kod kojih su različite plaće. Svaki poduzetnik sukladno sa svojim poslovanjem isplaćuje svoje bruto plaće, odnosno neto u konačnici zaposleniku”, kaže Mirko Budimir iz Hrvatske udruge poslodavaca.

“Svi bi dizali plaće, ali svatko na svoj način”

No čak kad bi i došlo do tog rasterećenja, pitanje je bi li to osjetili oni s najmanjim plaćama?

“Prije svega za sve one radnike koji imaju nešto veća primanja od minimalne plaće, koja iznosi 5250 kuna, sve do medijalne plaće, dakle oni bi dobili možda nekakvih 150 do 170 samo veće plaće. Dakle, veće plaće bi po prijedlogu poslodavaca dobili oni radnici koji imaju veće plaće od 25-30 tisuća kuna u netu”, kaže Mladen Novosel iz Saveza samostalnih sinidkata.

I oporba je jako kritična prema Vladi. Svi bi oni dizali plaće, ali svako na svoj način.

“Mi zaista vjerujemo da je apsolutno nužno ublažiti porezni pritisak na potrošnju i rad, a definitivno pojačati porezni pritisak na imovinu i kapital”, kaže Damir Bakić.

Nikola Grmoja iz Mosta pita se zašto se ne ide u povećanje neoporezivog primitka: “Da hrvatski građani imaju veća primanja, zašto se ne ide u smanjenje poreza na dohodak, koliko je inflacija pojela ovaj Plenkovićev navodni rast primanja hrvatskih građana”.

Predsjednik Fokusa, Davor Nađi kaže da je naše gospodarstvo ionako preopterećeno. “Ne treba razmišljati o novim porezima nego o smanjenju postojećih poreza. Definitivno bi smanjenje poreza na dohodak trebao biti korak u kojem bi vlada trebala krenuti”, smatra Nađi.

Oporba bi dizala plaće radnicima dok nije na vlasti, poslodavci bi ih dizali, ali ne o svom trošku. Na kraju su uvijek građani ti koji završe praznih novčanika.

