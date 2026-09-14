Hrebak: Bjelovar može preuzeti dio otpada, ali samo ako to učini još 30-ak gradova

Patrik Macek/PIXSELL

Bjelovar je spreman preuzeti dio otpada ako to učini i 30-ak drugih gradova u Hrvatskoj, no po odlukama Gradskog vijeća i Županijske skupštine na odlagalištu Doline zasad se neće primati otpad izvan Bjelovarsko-bilogorske županije, rekao je u ponedjeljak gradonačelnik Dario Hrebak.

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Vijećnik SDP-a Dragan Boltižar na Aktualnom satu zatražio je da Hrebak pojasni što je dogovoreno na sastanku vladajuće koalicije o zbrinjavanju otpada i stajalšte gradske vlasti prema dovozu otpada iz drugih gradova.

Hrebak je odgovorio kako se na koalicijskom sastanku razgovaralo o tome gdje će otpad odlagati gradovi koji nisu na vrijeme izgradili svoje sustave, poput Varaždina, Zagreba, Čakovca i dalmatinskih gradova pa se u tom kontekstu otvorilo i pitanje Bjelovara.

Pojasnio je da odlagalište Doline, iako formalno gradsko, već tri - četiri godine funkcionira kao županijsko, budući da na njemu otpad odlažu Bjelovar i većina okolnih općina, uz dodatne općine koje su u postupku priključenja.

Podsjetio je na odluke Gradskog vijeća i Županijske skupštine da se otpad ne može uvoziti izvana u županiju, zbog čega grad ne može samostalno odlučivati o preuzimanju otpada drugih sredina.

"Mislim da solidarnost ne pokazujemo na taj način i to sam već komunicirao. Nešto treba pitati i građane Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije", rekao je Hrebak.

"Možemo pokazati solidarnost ako to učini i drugih 30 gradova, a ne samo da to učini Bjelovar"

Istaknuo je da bi Bjelovar mogao pokazati solidarnost prema susjednim sredinama, poput Daruvara, Garešnice i Grubišnog Polja, i bio bi spreman preuzeti nekoliko tisuća tona otpada pod uvjetom da istu solidarnost pokažu i drugi gradovi.

"Mi možemo pokazati solidarnost ako to učini i drugih 30 gradova, nemam problem da o tome razgovaramo, ali ne da to učini samo Bjelovar i nitko drugi", poručio je.

Bjelovar trenutno raspolaže s prostorom za odlaganje oko 196.000 tona otpada, a godišnje se proizvede 11.000 tona, tako da je zbrinjavanje otpada riješeno za sljedećih 20-ak godina.

Hrebak je također demantirao medijske napise o povišenim tonovima na sastanku, ustvrdivši da situacija nije bila onako burna kako je prikazano, a informacije u javnost nije pustio on, nego vjerojatno neki drugi koalicijski partner.