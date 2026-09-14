U Benkovcu iskrcano 6500 tona ilegalnog otpada: Ministarstvo zaštite okoliša donijelo odluku o sanaciji

Donošenjem ove Odluke osigurani su preduvjeti za sustavnu sanaciju lokacije Kukalj i uklanjanje nezakonito odloženog otpada. Istodobno, država će poduzeti sve potrebne mjere kako bi se, u skladu s načelom „onečišćivač plaća“, troškovi sanacije naplatili od odgovorne strane, navelo je Ministarstvo.