"RADI SE NA TOME"
Hrvatska još nema konkretan odgovor za obranu od Zagrepčanke: "Ministar je stavio tačku na Davidovu praćku"
Informacija da ministar obrane pregovara s Izraelcima o nabavi njihovog sustava Davidova praćka Predsjedniku Republike nije se nimalo svidjela. Za njega je nedopustivo da surađujemo s državom koja je Srbiji ranije prodala višecjevni raketni sustav PULS dometa 300 kilometara.
"Suradnja Hrvatske vojske - ljudi iz Glavnog stožera, iz postrojbi, iz sustava zapovijedanja - sa izraelskom vojskom. Tako mi Boga, to se neće dogoditi. Dakle, ministar za to može izdati jamstveno pismo ili promisornu notu HDZ-a - za štetu koju će napraviti", rekao je Zoran Milanović.
Ministar obrane navodi kako je prva činjenica da je Srbija predstavila hipersonične rakete koje je nazvala Zagrepčanka. Druga je činjenica, tvrdi, kako je Praćka jedan od rijetkih sustava koji te rakete može presresti.
"I imamo treću činjenicu a to je da je predsjednik Milanović zabranio suradnju oružanih snaga s oružanim snagama Izraela. Drugim riječima, nemoguće je o tome pregovarati kad oružane snage imaju zabranu kupnje i uvođenja tog sustava u naše oružane snage. Zaključak možete sami izvesti iz ove tri činjenice koje sam rekao", istaknuo je Ivan Anušić.
Upitan o tome je li se izjalovio plan nabave protuzračne obrane ministar je odgovorio kako se to ne radi od danas do sutra i da ćemo nabaviti sustav srednjeg dometa.
"Nije se ništa izjalovilo - radi se na tome. Ne donosimo, kako se to želi prikazati, premijer i ja odluku o kupovini nečega u mom uredu - postoje studije i procedure, kompatibilnost, pa onda dolazimo do odluke što ćemo kupiti", dodoa je Anušić.
Predsjednik Sabora podsjeća da prije Izraela Milanoviću nije odgovarala ni suradnja s Francuskom jer su i oni Srbiji prodali oružje - točnije borbene zrakoplove Rafale. Upozorava da stabilnosti koja je ranije postojala u svjetskom poretku - više nema.
"Dakle, te javne polemike gdje nastojimo biti što kreativniji u osudi onog drugog, gdje nastojimo javno govoriti o stvarima koje nisu nisu dio javne sfere nego bi se trebale rješavati na sastancima na kojima će visoko državni dužnosnici donositi te odluke - neću se pridružiti takvoj vrsti javne polemike jer ne smatram da je to odgovorno", rekao je Gordan Jandroković.
SDP-ov Arsen Bauk kaže da o tome što će se nabavljati treba raspravljati nakon što vlada odredi prioritete oko protuzračne obrane:
"Sustav protuzračne obrane ćemo tražiti negdje drugdje - ne u Izraelu. Prema tome, ja mislim da ovom današnjom rečenicom ministar obrane stavio tačku na Davidovu praćku".
Domovinski pokret smatra kako bi komunikacija između Milanovića i Anušića trebala po ovom pitanju biti bolja i na višoj razini.
"Ne treba ni javno govoriti što se treba nabaviti, treba prvo sjesti, dogovoriti, vidjeti što nam treba. Ja sam uvijek za to da se ojačamo i da imamo sigurnost", rekao je Tomislav Josić, član Odbora za obranu Hrvatskog sabora iz DP-a.
Analitičar Marinko Ogorec upozorava da ne postoje protuzračni sustavi koji mogu jamčiti 100 postotnu sigurnost te da moramo razmisliti o alternativi.
"Moramo početi razmišljati ofenzivno. Nabavljati sustave koji su ofenzivni. Nama su prijetnja naši susjedi, to se mora otvoreno, jasno i nedvojbeno reći", naglasio je.
A za obranu od jedinog susjeda koji ulazi u tu kategoriju, a pritom ima hipersonične rakete, Hrvatska za sada nema konkretan odgovor.
