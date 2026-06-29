Oglas

raste broj žrtava

Broj poginulih u potresima u Venezueli porastao na 1700

author
Hina
|
29. lip. 2026. 21:34
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
A drone view shows people standing amidst the rubble of a building destroyed by earthquakes, in La Guaira, Venezuela, June 28, 2026.
Handout via REUTERS

Broj žrtava u dva potresa prošlog tjedna u Venezueli povećaso se na više od 1700 ljudi, rekao je u ponedjeljak Jorge Rodriguez, predsjendik Nacionalne skupštine Venezuele.

Oglas

Više od 5000 ljudi je ranjeno u katastrofi, a više od 15 000 ih je ostalo bez domova, dodao je Rodriguez u obraćanju na državnoj televiziji.

Prvi potres u Venezueli magnitude 7,2 dogodio se u 18.04 po lokalnom vremenu u srijedu, oko 200 kilometara zapadno od Caracasa.

Nakon njega je došlo do drugog potresa magnitude 7,5 po Richteru 45 kilometara dalje, a potom i do 20-ak naknadnih podrhtavanja.

Potres magnitude 7,5 po Richteru bio je najsnažniji u više od 100 godina, prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS),

PROČITAJTE JOŠ

Teme
potresi venezuela

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ