Hrvatska suzdržana o rezoluciji UN-a o Izraelu: Milanović je htio drugačije

Hrvatska je bila suzdržana o donošenju Rezolucije UN-a o obvezama Izraela prema međunarodnom pravu, a poglavito o dostavljanju humanitarne pomoći i osnovnih usluga koje spašavaju živote Palestinaca. Iz Ureda predsjednika poručili su da su predlagali da se glasuje 'za', dok se iz Vlade nisu oglasili.

Opća skupština je sa 139 glasova za, 12 protiv i 19 suzdržanih usvojila Rezoluciju UN-a kojom podržava savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde o obvezama Izraela u vezi s prisutnošću i aktivnostima Ujedinjenih naroda, drugih međunarodnih organizacija i trećih država na okupiranom palestinskim teritorijem.

Time se zahtijeva da Izrael ispuni sve svoje pravne obveze prema međunarodnom pravu, kao okupacijske sile i kao članice UN-a. To uključuje odluke Suda, ali i opću obvezu upravljanja teritorijem u korist lokalnog stanovništva i obvezu suradnje u dobroj vjeri s UN-om.

Od Izraela se traži da odmah dopusti i olakša pružanje humanitarne pomoći i osnovnih usluga koje spašavaju živote palestinskom civilnom stanovništvu, uključujući pomoć koju pružaju UN i njegove agencije te druge međunarodne organizacije i države.

Hrvatska suzdržana, Njemačka za, Mađarska protiv

Hrvatska je o Rezoluciji glasala suzdržano, iako su za RTL Danas iz Ureda predsjednika Republike Zorana Milanovića poručili da je preporuka bila da se glasa za rezoluciju. Iz Vlade se nisu oglasili.

"To ne unapređuje mir i ne odražava stvarnost koju vidimo na terenu. Ovo nije nekoliko trulih jabuka. Otrov ide ravno u srž. Izrael ne može nastaviti surađivati ​​s takvom organizacijom. Postoje mnoge druge međunarodne organizacije za dostavu pomoći", rekao je izraelski delegat koji nacrt rezolucije smatra "jednostranim i duboko manjkavim".

Zanimljivo, za rezoluciju su glasale Njemačka i Rusija, a uz Hrvatsku, suzdržane su bile Bugarska, Češka, Slovačka, Albanija, Sjeverna Makedonija, Gruzija, Srbija i Ukrajina. Mađarska je bila protiv.