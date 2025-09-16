Grlić Radman: Naša politika prema Izraelu i Gazi je principjelna i vjerodostojna

No, pažnja je, smatra, bitno različita od rata do rata. Tako, kada je u pitanju rat u Ukrajini gotovo svi u EU imaju jedinstven pristup u pogledu solidarnosti i pomoći , a kada je u pitanju rat u Gazi situacija je bitno drugačija. Smatra kako trebamo biti angažiraniji u pogledu zaustavljanja sukoba i traženja pregovora koji će omogućiti da se taoci puste te civili prestanu stradavati. "U čemu je problem da se napravi taj korak?", upitao se.