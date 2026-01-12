Oglas

udruga dobro dobrim

Hrvatska Ukrajini isporučila transformatore i generatore vrijedne 5 milijuna eura

author
Hina
|
12. sij. 2026. 13:36
kijev, AFP
Genya SAVILOV / AFP

Hrvatska je od početka ruske invazije na Ukrajinu toj zemlji isporučila 115 transformatora i više stotina generatora, ukupne vrijednosti gotovo pet milijuna eura, namijenjenih obnovi ukrajinskog elektroenergetskog sustava, priopćila je udruga Dobro Dobrim.

Oglas

Udruga je prošli tjedan organizirala nabavu i dostavu dvaju transformatora velike snage, a riječ je o donaciji Hrvatske elektroprivrede, dok je troškove prijevoza osiguralo društvo Janaf d.d, navode iz udruge. Isporuka je realizirana uz podršku veleposlanika Ukrajine u Hrvatskoj Vasyla Kyrylycha te Ministarstva vanjskih poslova RH.

Dobro Dobrim okuplja više od 300 volontera i ima iskustvo u organizaciji humanitarne pomoći u kriznim područjima, uključujući pomoć nakon potresa na Banovini, poplava u Bosni i Hercegovini, potresa u Turskoj te na ratom pogođenim područjima Ukrajine.

"Zahvaljujući snažnoj mreži partnerskih tvrtki i vlastitom logističkom centru u Kijevu, udruga je u mogućnosti osigurati dostavu pomoći i u najudaljenija područja, uključujući mjesta uz samu bojišnicu", stoji u priopćenju. 

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ