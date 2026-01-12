Hrvatska Ukrajini isporučila transformatore i generatore vrijedne 5 milijuna eura

Udruga je prošli tjedan organizirala nabavu i dostavu dvaju transformatora velike snage, a riječ je o donaciji Hrvatske elektroprivrede, dok je troškove prijevoza osiguralo društvo Janaf d.d, navode iz udruge. Isporuka je realizirana uz podršku veleposlanika Ukrajine u Hrvatskoj Vasyla Kyrylycha te Ministarstva vanjskih poslova RH.