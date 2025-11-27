Šuica: EU želi biti igrač na Mediteranu, a ne samo platitelj

Europska unija želi imati utjecaj na Mediteranu, a ne netko tko će samo davati financijski doprinos, izjavila je u četvrtak u Barceloni povjerenica za Sredozemlje Dubravka Šuica.
“Želimo biti igrač, a ne samo platitelj”, rekla je Dubravka Šuica u Barceloni, gdje se održava regionalni forum Unije za Mediteran, na kojem će se obilježiti 30. obljetnica Barcelonskog procesa te početak novog Pakta za Mediteran, kojim se nastoji pojačati i proširiti suradnja između dviju obala Sredozemnog mora u energetici, gospodarstvu, sigurnosti i upravljanju migracijama.
Šuica je rekla da je Komisija u svom prijedlogu Višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2028. do 2034. za južno mediteransko susjedstvo predvidjela 42 milijarde eura, što je dvostruko više nego u sadašnjem sedmogodišnjem proračunu.
Šuica je prva povjerenica za Mediteran, resor koji dosad nije postojao u Komisiji. Pod njezinim vodstvom izrađen je Pakt za Mediteran.
“Ove godine obilježavamo 30. obljetnicu Barcelonskog procesa, a 2025. bit će upamćena kao godina u kojoj je napravljen veliki korak naprijed u suradnji sredozemnih zemalja. Novi pakt za Mediteran učinit će našu regiju područjem održivog prosperiteta i stabilnosti, stavljanjem ljudi na prvo mjesto, oslobađanjem punog potencijala za naša gospodarstva i jačanjem sigurnosti i upravljanja migracijama”, rekla je novinarima povjerenica Šuica.
Barcelonski proces pokrenut je 1995. godine kao projekt povezivanja EU-a i zemalja na južnoj obali Sredozemlja. Godine 2008. osnovana je Uniju za Mediteran s ciljem oživljavanja Barcelonskog procesa. Unija za Mediteran je međuvladina organizacija, sa sjedištem u Barceloni, koja okuplja 27 država članica EU-a i 16 zemalja s južne i istočne obale Sredozemnog mora.
Prošli mjesec Komisija je predstavila novi Pakt za Mediteran, novu političku inicijativu za produbljenje suradnje s južnim sredozemnim susjedima, koji je zamišljen kao akcijski okvir s konkretnim inicijativama u područjima koja su bitna za obje strane: čista energija, klimatske promjene, voda, mobilnost, trgovina i investicije, digitalna infrastruktura, obrazovanje i vještine, sigurnost i migracije.
“Pakt za Mediteran je otvoren, živi dokument kojim želimo ispuniti konkretnim projektima”, kaže Šuica.
Pakt je strukturiran na tri stupa: na ljude kao pokretače promjena, što uključuje mjere za promicanje visokog obrazovanja, strukovnog osposobljavanja, vještina i stvaranje radnih mjesta, osnaživanja mladih i civilnog društva.
Drugi stup odnosi se na gospodarstvo, što uključuje modernizaciju trgovinskih i ulagačkih odnosa, poticanje obnovljivih izvora energije i čistih tehnologija, poljoprivredu i prometnu povezanost. Treći stup odnosi se na sigurnost, pripravnost i upravljanje migracijama.
Na pitanje novinara što EU čini na uspostavi mira na Bliskom istoku, Šuica je rekla države članice nemaju jedinstveno stajalište prema Izraelu, ali da je Komisija najveći donator palestinskoj samoupravi, koju smatra jedinim legitimnim predstavnikom i partnerom za mir i provedbu rješenja s dvije države na terenu.
