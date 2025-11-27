Šuica: EU želi biti igrač na Mediteranu, a ne samo platitelj

“Želimo biti igrač, a ne samo platitelj”, rekla je Dubravka Šuica u Barceloni, gdje se održava regionalni forum Unije za Mediteran, na kojem će se obilježiti 30. obljetnica Barcelonskog procesa te početak novog Pakta za Mediteran, kojim se nastoji pojačati i proširiti suradnja između dviju obala Sredozemnog mora u energetici, gospodarstvu, sigurnosti i upravljanju migracijama.