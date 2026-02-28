Oglas

nakon napada na Iran

Hrvatska veleposlanica u Izraelu: Dvadesetak turista iz Hrvatske ne može kući

N1 Info
28. velj. 2026. 17:32
Ultra-Orthodox Jewish Israelis gather at the scene where damage was caused by missiles launched towards Israel from Iran following strikes by Israel and the U.S. on Iran, in Bnei Brak, Israel February 28, 2026.
REUTERS/Itai Ron

O situaciji na terenu izvijestila je hrvatska veleposlanica u Izraelu Vesela Mrđen Korać. Ondje je trenutačno oko 20 hrvatskih turista i hodočasnika te približno 100 državljana s dvojnim državljanstvom - Hrvatske i Izraela.

"Vojna intervencija se očekivala već nekoliko tjedana i ovog vikenda je bilo jasno da će doći do intervencije nakon što su pregovori u Ženevi završili tako da je predsjednik Donald Trump izrazio svoje nezadovoljstvo", rekla je veleposlanica Vesela Mrđen Korać za HRT.

Istaknula je kako su se sirene diljem Izraela oglasile jutros u 8.13, te ponovno u 10 sati i da su još u skloništu, već gotovo dva sata.

"Svi letovi su otkazani, zračna luka je zatvorena i ostat će zatvorena. Od kopnenih prijelaza otvoreni su jedino kopneni prijelazi prema Egiptu, međutim sada nije moguće putovati preko Izraela do granice sa Egiptom, tako da u ovom trenutku hrvatski državljani koji su zatečeni u Izraelu, moraju tu i ostati i biti u skloništu dok se ne otvori mogućnost sigurnijeg izlaska", rekla je hrvatska veleposlanica u Izraelu.

Teme
Evakuacija Hrvata Hrvatski državljani Sukob u Izraelu Veleposlanica Mrđen Korać Zatvoren zračni promet

