Hrvatska veleposlanica u Izraelu: Dvadesetak turista iz Hrvatske ne može kući

"Svi letovi su otkazani, zračna luka je zatvorena i ostat će zatvorena. Od kopnenih prijelaza otvoreni su jedino kopneni prijelazi prema Egiptu, međutim sada nije moguće putovati preko Izraela do granice sa Egiptom, tako da u ovom trenutku hrvatski državljani koji su zatečeni u Izraelu, moraju tu i ostati i biti u skloništu dok se ne otvori mogućnost sigurnijeg izlaska", rekla je hrvatska veleposlanica u Izraelu.