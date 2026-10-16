DENIS TRETINJAK
Hrvatska vojska dobila drugog generala u Međunarodnoj kući slavnih Ratne škole SAD-a
Direktor Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, general-bojnik Denis Tretinjak, primljen je u Međunarodnu kuću slavnih Ratne škole Kopnene vojske Sjedinjenih Američkih Država (U.S. Army War College). Time je postao tek drugi Hrvat kojemu je dodijeljeno to prestižno priznanje, izvijestilo je u petak Ministarstvo obrane.
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Svečanost primanja održana je u četvrtak, 15. listopada, u vojnoj bazi Carlisle Barracks u američkoj saveznoj državi Pennsylvaniji.
Prije Denisa Tretinjaka jedini hrvatski predstavnik kojemu je pripala ta čast bio je bivši potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević, koji je u Međunarodnu kuću slavnih primljen 2018. godine.
Svečanosti su nazočili državni tajnik Ministarstva obrane Tomislav Galić i hrvatski vojni izaslanik u Sjedinjenim Američkim Državama, brigadni general Ivica Kranjčević.
Priznanje za vodstvo i profesionalna postignuća
Međunarodna kuća slavnih Ratne škole Kopnene vojske SAD-a odaje priznanje za iznimno vodstvo i profesionalna postignuća.
Iz Ministarstva obrane ističu da Tretinjakovo primanje u Kuću slavnih potvrđuje snažno obrambeno partnerstvo Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država.
Naglašavaju i važnost profesionalnog vojnog obrazovanja u pripremi vojnih čelnika za suočavanje sa sigurnosnim izazovima u okruženju koje se neprestano mijenja.
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