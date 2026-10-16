Oglas

DENIS TRETINJAK

Hrvatska vojska dobila drugog generala u Međunarodnoj kući slavnih Ratne škole SAD-a

author
N1 Info
|
16. lis. 2026. 14:34
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
MORH
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u SAD-u / Washington D.C.

Direktor Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, general-bojnik Denis Tretinjak, primljen je u Međunarodnu kuću slavnih Ratne škole Kopnene vojske Sjedinjenih Američkih Država (U.S. Army War College). Time je postao tek drugi Hrvat kojemu je dodijeljeno to prestižno priznanje, izvijestilo je u petak Ministarstvo obrane.

Oglas

Svečanost primanja održana je u četvrtak, 15. listopada, u vojnoj bazi Carlisle Barracks u američkoj saveznoj državi Pennsylvaniji.

Prije Denisa Tretinjaka jedini hrvatski predstavnik kojemu je pripala ta čast bio je bivši potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević, koji je u Međunarodnu kuću slavnih primljen 2018. godine.

Svečanosti su nazočili državni tajnik Ministarstva obrane Tomislav Galić i hrvatski vojni izaslanik u Sjedinjenim Američkim Državama, brigadni general Ivica Kranjčević.

Priznanje za vodstvo i profesionalna postignuća

Međunarodna kuća slavnih Ratne škole Kopnene vojske SAD-a odaje priznanje za iznimno vodstvo i profesionalna postignuća.

Iz Ministarstva obrane ističu da Tretinjakovo primanje u Kuću slavnih potvrđuje snažno obrambeno partnerstvo Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država.

Naglašavaju i važnost profesionalnog vojnog obrazovanja u pripremi vojnih čelnika za suočavanje sa sigurnosnim izazovima u okruženju koje se neprestano mijenja.

Pročitajte još

Teme
američka vojska damir krstičević denis tretinjak generali glavni stožer oružanih snaga hrvatska vojska hrvatski generali hv morh sad

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ