Talijani pišu o pukotinama na Pelješkom mostu: Oglasili se iz Hrvatskih cesta

Infrastruktura će već morati proći prvo održavanje, pišu talijani.
Otvoren u srpnju 2022., Pelješki most, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji na jugu Dalmacije, već pokazuje prve vidljive pukotine na svojim stupovima, piše talijanski Il Piccolo.
Mega konstrukcija koju je izgradila China Road and Bridge Corporation pokazuje površinska oštećenja koja su se pojavila na nekim betonskim pilonima koji nose ovaj "div“ dug 2.404 metra.
Problem se, prema informacijama iz Dalmacije, pojavio prije nekoliko mjeseci, izazvavši zabrinutost javnosti, a osobito vozača koji prelaze ovu impozantnu građevinu, dodaju.
Hrvatske ceste: Sigurnost nije upitna
Iz Hrvatskih cesta, javnog poduzeća koje je naručilo radove, poručuju da nema razloga za uzbunu te da uočene pukotine ne predstavljaju opasnost za promet.
"Možemo potvrditi da prelazak mosta ne predstavlja nikakvu opasnost – poručuju iz Hrvatskih cesta – i s naše strane poduzete su potrebne mjere. Sve je pod kontrolom", stoji u priopćenju Hrvatskih cesta i dodaju:
"Intervencije će provesti kineska kompanija, budući da jamstvo kvalitete, aktivirano 2022., istječe 2032. godine. Obično takvo jamstvo traje dvije godine za građevinske ugovore, no za Pelješki most rok je znatno produžen.“
"Riječ je o situaciji koja neće pasti na teret hrvatskih poreznih obveznika. Izvođač je dao jamstvo za ispravno funkcioniranje konstrukcije u trajanju od 10 godina. Istodobno, China Road and Bridge Corporation osigurala je bankovna jamstva u visini od 10% vrijednosti mosta u slučaju problema. Ukratko, pokriveni smo i čekamo da izvođači obave svoj posao."
Radovi još nisu započeli. Još nije poznato ni koliki će biti troškovi, niti kada će započeti i u čemu će se sastojati popravci, koji su očito posljedica radova koji nisu izvedeni prema pravilima struke.
