Oglas

Od 14. prosinca

Hrvatske željeznice objavile novi vozni red: Evo što se mijenja

author
N1 Info
|
12. pro. 2025. 13:25
pula, vlak, željeznica, hž, hrvatske željeznice
N1

Uvođenjem dodatnih vlakova osigurava se kvalitetnija povezanost, a građane se potiče na korištenje javnoga željezničkog prijevoza, javljaju iz HŽ-a. U međunarodnom prijevozu Hrvatska je povezana sa Slovenijom, Bosnom i Hercegovinom, Austrijom, Njemačkom, Švicarskom i Mađarskom.

Oglas

U voznom redu 2025./2026. vozit će 841 vlak, od čega 776 u unutarnjem i 65 u međunarodnom prijevozu. 

Od važnijih izmjena u unutarnjem prijevozu uvedena su:

  • 4 dodatna vlaka na relaciji Vinkovci – Vukovar –  Vinkovci,
  • 3 dodatna vlaka na relaciji Šibenik – Perković – Šibenik,
  • 2 dodatna vlaka na relaciji Zagreb GK – Sisak Caprag – Volinja – Zagreb GK,
  • 2 dodatna vlaka na relaciji Ivanić-Grad – Dugo Selo – Zagreb GK – Harmica,
  • 2 dodatna vlaka na relaciji Đurmanec – Zabok
  • i 4 dodatna vlaka koja povezuju Slavonski Šamac i Strizivojnu-Vrpolje i voze direktno do Osijeka.

Također, uvedeni su dodatni vlakovi koji će povezivati Novu Kapelu-Batrinu i Veliku, ranojutarnja linija koja će povezivati Šibenik i Split, dodatni izravni vlak koji će povezivati Krapinu i Zagreb, kasnovečernja linija koja će povezivati Osijek i Beli Manastir te po jedna dodatna linija na relacijama Zagreb GK – Karlovac, Bjelovar – Virovitica, Bjelovar – Gradec stajalište, Split – Perković i Knin – Perković – Šibenik.

Uz to, 14 dodatnih vlakova uvedeno je u gradsko-prigradskom prijevozu grada Splita i jedan dodatni vlak u gradsko-prigradskom prijevozu grada Osijeka.

Uvođenjem dodatnih vlakova osigurava se kvalitetnija povezanost, a građane se potiče na korištenje javnoga željezničkog prijevoza, javljaju iz HŽ-a.

Važnije izmjene u međunarodnom prijevozu

U međunarodnom prijevozu Hrvatska je povezana sa Slovenijom, Bosnom i Hercegovinom, Austrijom, Njemačkom, Švicarskom i Mađarskom.

Od važnijih izmjena u međunarodnom prijevozu uvedena su dva vlaka na relaciji Zagreb GK – Beč – Zagreb GK i dva vlaka na relaciji Zagreb GK – München – Zagreb GK. 

Novi vozni red stupa na snagu 14. prosinca 2025. i vrijedi do 12. prosinca 2026. godine.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
hrvatske željeznice vlakovi vozni red

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ