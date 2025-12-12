Hrvatske željeznice objavile novi vozni red: Evo što se mijenja

Također, uvedeni su dodatni vlakovi koji će povezivati Novu Kapelu-Batrinu i Veliku, ranojutarnja linija koja će povezivati Šibenik i Split, dodatni izravni vlak koji će povezivati Krapinu i Zagreb, kasnovečernja linija koja će povezivati Osijek i Beli Manastir te po jedna dodatna linija na relacijama Zagreb GK – Karlovac, Bjelovar – Virovitica, Bjelovar – Gradec stajalište, Split – Perković i Knin – Perković – Šibenik.