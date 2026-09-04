OPASNI OTPAD U GOSPIĆU
Očekuje se velik prosvjed u Zagrebu, Bušić: "Tema otpada to i zaslužuje"
Vjekoslav Bušić iz inicijative "Gospić je naš dom" je za Pregled dana na N1 televiziji komentirao sutrašnji prosvjed u Zagrebu, na kojem će se, među ostalim, tražiti rješavanje problema opasnog otpada u Gospiću, ali i učinkovitije gospodarenje otpadom u Hrvatskoj.
Bušić je kazao kako je dio članova inicijative već stigao u Zagreb, dok ostali dolaze večeras i sutra autobusima i osobnim automobilima.
"Dio ljudi je ostao u Gospiću, dio njih dolazi večeras, dio dolazi sutra autobusima i vlastitim prijevozom. Što se tiče ljudi iz naše inicijative, mislim da je sve spremno, evo još se malo balansiraju neke završne stvari, ali ne bi trebalo biti nikakvih problema što se tiče same organizacije", rekao je Bušić.
Na pitanje koliko građana očekuju u Zagrebu, Bušić je rekao da je teško procijeniti broj, ali da se nada velikom odazivu.
"Najteže pitanje ovih dana koje se stalno ponavlja. Naravno da nama kao organizatorima onako nekad nosi strah pomisliti koliko bi ljudi moglo biti, ali ponovno, što se komunicira po medijima i nekim izvještavanjima, anketama i da se ljudi doista javljaju iz cijele Hrvatske, ja se nadam da će to biti jedan od većih i značajnih prosvjeda u Republici Hrvatskoj i evo mislim da tema prosvjeda to i zaslužuje", kaže Bušić.
Zahtjevi koje će uputiti Vladi
Govoreći o zahtjevima koji će sutra biti upućeni Vladi, rekao je da će oni biti podijeljeni u dvije osnovne skupine.
"Sami zahtjevi će se baš konkretno komunicirati sutra na prosvjedu, vjerojatno i za koji sat na našim stranicama, ali možemo reći da će biti podijeljeni u dvije osnovne grupe. Prvenstveno će biti zahtjevi vezani za samu sanaciju u Gospiću, pogotovo ovog zakopanog i najopasnijeg dijela otpada, koji je predstavljen zapravo jedan veliki izazov", rekao je Bušić.
"Drugi dio zahtjeva će se odnositi zapravo na cjelokupnu problematiku gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj i u tom smislu će se postavljanjem tih zahtjeva ispuniti i drugi dio naziva prosvjeda – Hod za Hrvatsku. Dakle, moramo upozoriti na sve ove crne točke u cijeloj Hrvatskoj i za njih isto tako skupa postaviti zahtjeve", dodao je.
Program prosvjeda
Bušić je opisao i plan sutrašnjeg okupljanja. Građani će se okupiti na Trgu kralja Tomislava, kod spomenika, odakle će krenuti prema Trgu bana Jelačića.
"Okupljanje će biti na glavnom kolodvoru, odnosno na Trgu kralja Tomislava, kod spomenika. Vidjet ćemo koliko će ljudi doći tamo, ćemo se samo kratko obratiti s nekakvih osam minuta da se pusti u cijeloj koloni i da se ljudi u jednom dostojanstvenom hodu upute prema Trgu bana Jelačića", rekao je Bušić.
"Na Trgu bana Jelačića u 12 sati baš počinje program gdje će govoriti govornici... To je neki osnovni program", dodao je.
'Ne želimo bilo kakve poruke koje bi pozivale na nasilje'
Govoreći o porukama koje očekuje na prosvjedu, Bušić je istaknuo da ne želi poruke koje bi pozivale na nasilje, ali smatra da građani moraju imati mogućnost iskazati nezadovoljstvo.
"Ne želimo vidjeti nijednu poruke koje bi pozivale na bilo kakvo nasilje, želimo da prosvjed prođe mirno. Naravno da je forma i sadržaj prosvjeda uvijek zapravo na neki način dopušteno izviždati i vikati, izražavati određeno nezadovoljstvo", rekao je.
"Logično je da su ljudi zapravo nezadovoljni i ako ne mogu izraziti to nezadovoljstvo, onda niti prosvjedi nemaju smisla, ali sve dok se ne poziva na nasilje, dok se nekom ne prijeti i tako dalje, mislim da je u prosvjedu sve dopušteno", kaže Bušić.
'Ljudi traže i kaznenu odgovornost'
Dodao je kako građani traže i kaznenu i političku odgovornost zbog problema s otpadom.
"Ljudi traže i kaznenu odgovornost, ljudi traže i političku odgovornost, ljudi su svjesni zapravo, da li za kaznenu odgovornost je ovdje i cijeli sustav zakazao i logično je da se na te propuste moraju kazniti i da su ljudi nezadovoljni", rekao je Bušić.
'Prosvjed će pokazati da se sanacijama pristupi ozbiljno'
Na pitanje što bi za njega bio znak da je prosvjed uspio te koliko je inicijativa spremna dalje ići ako ne dobije konkretne odgovore i rokove, Bušić se osvrnuo na dosadašnji razvoj slučaja u Gospiću.
"Ja bih rekao da iz dosadašnje komunikacije i kako se razvijao cijeli ovaj slučaj oko Gospića, gdje smo zapravo do prije 20 dana imali uvjeravanje da je sve u redu, da nema potrebe za nikakvom promjenom dinamike sanacije u Gospiću, vidimo sada zapravo da je napokon ili shvaćeno ili pod pritiskom građana zapravo oslužen i opravdan i razumni argumenti na koje je uputio i nalaz mišljenje Geotehničkog fakulteta da doista ovdje trebamo pristupiti ovoj lokaciji ozbiljno", rekao je Bušić.
"Čim prije treba ukloniti onečišćenja, ali naravno na jedan stručan i adekvatan način da ne bi u samoj sanaciji došlo do nekog drugog ovog onečišćenja. Ja vjerujem da će ovaj prosvjed zapravo samo ukazati na još jednu potrebu da to bude tako, ali isto tako da se pristupi i sanacijama i ozbiljno shvatimo sve druge crne točke u Republici Hrvatskoj", dodao je.
Bušić je podsjetio i da je inicijativa dosad koristila pravna sredstva. "Koristili smo i pravna sredstva za sada, podnijeli smo predstavku u Europskom parlamentu, podnijet ćemo prije i Europskoj komisiji i sve naše dalje aktivnosti, koliko budu potrebne, ćemo na vrijeme komunicirati s javnosti kao i do sada", rekao je Bušić.
Nezadovoljni komunikacijom s vladajućima
Govoreći o komunikaciji s vladajućima proteklih tjedana, Bušić je rekao da inicijativa njome nije bila zadovoljna.
"Moram priznati da smo u komunikaciji s vladajućima od početka, odnosno od naših susretanja u veljači prošle godine u Pragu, bili poprilično nezadovoljni", rekao je Bušić.
"Iako smo održavali sastanke, zapravo sve su to bila na neki način prazna obećanja. Moram vas podsjetiti, na primjer, da je naša inicijativa 1.4.2015. godine upravo upozoravala ministarstvo i fond kako bi bilo poželjno prekriti predmetnu lokaciju. Mi smo čak iz ove različitih dijelova otpada sami pribavili jedno tehničko rješenje s ponudom prekrivanja", naveo je.
"Tada na neki način nismo bili shvaćeni i govorili su da nisu nikad čuli da se može raditi o nekoj privremenoj zaštiti. I onda vidimo da se to danas nudi kao spasnosno rješenje. Naravno, njihov izgovor je bio da oni ne mogu to prekrivati zbog istrage", rekao je Bušić.
"Ali podsjetit ću vas, 3.10.2015. godine, znači prije godinu dana, završile su sve istražne radnje na lokaciji i mi tek danas zapravo govorimo o prekrivanju tog prostora", dodao je.
'Nadamo se da će naš aktivizam uroditi plodom'
Na kraju je poručio kako smatra da je dosadašnje rješavanje problema bilo presporo te izrazio nadu da će pritisak inicijative dovesti do promjena.
"Vidimo da se zapravo sve odugovlačilo, evo nadam se da će ovaj naš aktivizam i ovaj naš rad uroditi plodom", kazao je Bušić.
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