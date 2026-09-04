Očekuje se velik prosvjed u Zagrebu, Bušić: "Tema otpada to i zaslužuje"

"Ja bih rekao da iz dosadašnje komunikacije i kako se razvijao cijeli ovaj slučaj oko Gospića, gdje smo zapravo do prije 20 dana imali uvjeravanje da je sve u redu, da nema potrebe za nikakvom promjenom dinamike sanacije u Gospiću, vidimo sada zapravo da je napokon ili shvaćeno ili pod pritiskom građana zapravo oslužen i opravdan i razumni argumenti na koje je uputio i nalaz mišljenje Geotehničkog fakulteta da doista ovdje trebamo pristupiti ovoj lokaciji ozbiljno", rekao je Bušić.