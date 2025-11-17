Oglas

incident u crnoj gori

Hrvatski navijači nakon napada u Cetinju: "Ne osuđujemo Crnogorce. Takvih incidenata ima i kod nas"

Vijesti.me
17. stu. 2025. 06:42
SHUTERSTOCK policija, rotirke, rotirka, racija, Police,Units,Responds,To,The,Scene,Of,An,Emergency.
Shutterstock / Ilustracija

"Ne osuđujemo Crnogorce kao narod, napali su nas s kapuljačama na glavama. Takvih incidenata ima i kod nas", kratko je kazao sugovornik Radio Cetinja

Nakon što su dali izjave u Odjelu sigurnosti Cetinje, državljani Hrvatske, navijači koji su napadnuti u mjestu Ugnji, na Cetinju, nastavili su sinoć put ka Podgorici.

Nisu željeli govoriti u kameru ali je jedan od njih kazao za Radio Cetinje da smatraju da je ovo izoliran slučaj.

"Ne osuđujemo Crnogorce kao narod, napali su nas s kapuljačama na glavama. Takvih incidenata ima i kod nas", kratko je kazao sugovornik Radio Cetinja i dodao da oni vole i poštuju Crnu Goru i da nastavljaju put za Podgoricu kako bi pratili utakmicu i bodrili svoj tim.

Povodom incidenta na putu Cetinje - Podgorica oglasio se i gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković koji je u izjavi za Radio Cetinje pozvao nadležne da hitno identificiraju počinitelje sinoćnjeg napada na građane Hrvatske i najoštrije ih sankcioniraju.

Na kombiju splitskih tablica polomljeno je bočno staklo. Hrvatski navijači su nakon napada „dali gas“ umaknulili napadačima i na ulazu u Cetinje patroli policije prijavili napad.

Hrvatske navijače je Cetinju posjetio Đurašković koji im je ponudio da poprave vozilo i da im Cetinje pruži neophodnu pomoć, na što su se zahvalili, piše Radio Cetinje.

Oni su uz pratnju policije napustili Cetinje nekoliko minuta nakon 23 sata.

Teme
cetinje crna gora napad navijači

