Hrvatski navijači nakon napada u Cetinju: "Ne osuđujemo Crnogorce. Takvih incidenata ima i kod nas"
"Ne osuđujemo Crnogorce kao narod, napali su nas s kapuljačama na glavama. Takvih incidenata ima i kod nas", kratko je kazao sugovornik Radio Cetinja
Nakon što su dali izjave u Odjelu sigurnosti Cetinje, državljani Hrvatske, navijači koji su napadnuti u mjestu Ugnji, na Cetinju, nastavili su sinoć put ka Podgorici.
Nisu željeli govoriti u kameru ali je jedan od njih kazao za Radio Cetinje da smatraju da je ovo izoliran slučaj.
"Ne osuđujemo Crnogorce kao narod, napali su nas s kapuljačama na glavama. Takvih incidenata ima i kod nas", kratko je kazao sugovornik Radio Cetinja i dodao da oni vole i poštuju Crnu Goru i da nastavljaju put za Podgoricu kako bi pratili utakmicu i bodrili svoj tim.
Povodom incidenta na putu Cetinje - Podgorica oglasio se i gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković koji je u izjavi za Radio Cetinje pozvao nadležne da hitno identificiraju počinitelje sinoćnjeg napada na građane Hrvatske i najoštrije ih sankcioniraju.
Na kombiju splitskih tablica polomljeno je bočno staklo. Hrvatski navijači su nakon napada „dali gas“ umaknulili napadačima i na ulazu u Cetinje patroli policije prijavili napad.
Hrvatske navijače je Cetinju posjetio Đurašković koji im je ponudio da poprave vozilo i da im Cetinje pruži neophodnu pomoć, na što su se zahvalili, piše Radio Cetinje.
Oni su uz pratnju policije napustili Cetinje nekoliko minuta nakon 23 sata.
