Njemačka uvodi velike promjene: Bogatima veći porezi, obiteljima i do 600 eura ušteda

Porez na dohodak u Njemačkoj ne obračunava se izravno na bruto plaću, nego na oporezivi dohodak koji se dobiva nakon odbijanja neoporezivih iznosa i priznatih troškova. Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na osnovni neoporezivi iznos, odnosno dio prihoda koji je za sve građane oslobođen poreza i koji bi trebao pokriti osnovne životne potrebe. Taj će iznos s ovogodišnjih 12.348 eura sljedeće godine porasti na 12.564 eura, a 2028. na 12.900 eura.