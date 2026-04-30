HUP: Rast plaća bez rasta produktivnosti nije održiv

Na pitanje o tome da sindikati inzistiraju na rastu plaća, Odrčić odgovara: “Pa, nitko načelno, naravno, nije protiv rasta plaća, pogotovo u takvim inflacijskim uvjetima. Međutim, postoji jedan određen odmak od stanja na terenu, odnosno od stanja kako taj rast plaća treba izgledati. On definitivno ne može izgledati na način kao što je bio proteklih godina, da je on povrh stopa rasta produktivnosti rada. To jednostavno dugoročno nije održiv trend. A što se javnog sektora tiče, mi smo imali proteklih nekoliko godina izrazito visok rast plaća. Sama masa plaća u javnom sektoru je porasla u zadnje tri godine za 51%. To su vrlo visoke stope. Kada bi se takve, vrlo visoke stope rasta plaća u javnom sektoru nastavile, definitivno bi to bio jedan od glavnih faktora koji bi tu inflaciju još više razbuktao.”