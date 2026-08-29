HV spasio repliku rimskog broda i vratio je u Njemačku

Riječ je o poroznoj drvenoj konstrukciji koja se nakon spuštanja u vodu ispunila vodom, zbog čega je brod dodatno otežao i prijetila mu je opasnost od potonuća, dodaje. Kako bi se omogućilo njegovo sigurno izvlačenje i spriječilo potonuće, iz broda je bilo potrebno kontinuirano uklanjati velike količine vode, napominje MORH i dodaje kako su u tom dijelu akcije sudjelovali i pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Osijek, koji su pomogli u ispumpavanju vode iz broda.