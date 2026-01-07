HZJZ objavio preporuke zbog velikih hladnoća

Kako bi se smanjio rizik od zdravstvenih problema, HZJZ poziva građane da prate vremensku prognozu i službena upozorenja te da izbjegavaju izlazak na otvoreno ako to nije nužno. Poseban naglasak stavlja se na pravilno odijevanje – preporučuje se nošenje više slojeva tople odjeće od materijala koji zadržavaju toplinu, poput vune ili polipropilena, uz vjetro- i vodonepropusnu vanjsku odjeću. Glavu je potrebno zaštititi kapom koja prekriva uši, ruke toplim rukavicama, a usta šalom kako bi se spriječilo udisanje hladnog zraka.