HZJZ objavio preporuke zbog velikih hladnoća

Hrvatski zavod za javno zdravstvo HZJZ objavio je preporuke kako se najbolje zaštiti tijekom velikih hladnoća, a koje najavljuju meteorolozi. Poseban oprez savjetuje se osobama koje boluju od kroničnih bolesti, posebno kardiovaskularnog i respiratornog sustava.
Oglas
Dugotrajan boravak na hladnoći može dovesti do ozeblina, promrzlina, opće pothlađenosti (hipotermije), a u težim slučajevima i do smrtnog ishoda.
Kako bi se smanjio rizik od zdravstvenih problema, HZJZ poziva građane da prate vremensku prognozu i službena upozorenja te da izbjegavaju izlazak na otvoreno ako to nije nužno. Poseban naglasak stavlja se na pravilno odijevanje – preporučuje se nošenje više slojeva tople odjeće od materijala koji zadržavaju toplinu, poput vune ili polipropilena, uz vjetro- i vodonepropusnu vanjsku odjeću. Glavu je potrebno zaštititi kapom koja prekriva uši, ruke toplim rukavicama, a usta šalom kako bi se spriječilo udisanje hladnog zraka.
Osobama s kroničnim bolestima, osobito bolestima srca i dišnih puteva, savjetuje se da izbjegavaju boravak na otvorenom u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima. U uvjetima leda, snijega ili poledice potrebno je biti posebno oprezan zbog povećanog rizika od padova i prijeloma kostiju.
HZJZ upozorava i da pri niskim temperaturama treba izbjegavati teže fizičke poslove na otvorenom i aktivnosti koje uzrokuju ubrzano disanje. Građane se poziva da obrate pozornost na osjećaj hladnoće i drhtavicu, koji su znakovi da je potrebno odmah se utopliti i prekinuti boravak na hladnoći, kao i da pomognu starijim, bolesnim i osamljenim osobama u svojoj okolini.
Ako se kod osoba koje dulje borave na otvorenom pojave simptomi pothlađivanja ili ozeblina, poput trnjenja, gubitka osjeta u prstima ili blijede kože, potrebno je odmah potražiti zagrijani prostor, skinuti vlažnu odjeću i osobu postupno utopljavati, bez izlaganja izravnom izvoru topline. Preporučuje se dati tople bezalkoholne napitke te potražiti stručnu medicinsku pomoć pozivom Hitnoj medicinskoj službi na broj 194 ili Centru za žurne službe 112.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas