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IMAJU UPOZORENJE ZA GRAĐANE

HZMO: Nakon hakerskog napada ponovno smo uspostavili sigurnu komunikaciju s korisnicima

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N1info
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21. kol. 2026. 12:58
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Dusko Jaramaz/PIXSELL

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) otklonio je kibernetički sigurnosni incident na aplikaciji HZMO Live – Kontakt centar te ponovno uspostavio sigurnu komunikaciju s korisnicima.

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Nakon provedene digitalne forenzike i analize tijekom jučerašnjeg dana, aplikacija je ponovno u funkciji. Iz HZMO-a pritom naglašavaju da kibernetičkim incidentom nije bio zahvaćen temeljni informacijski sustav Zavoda.

Poslovanje HZMO-a odvija se nesmetano, a isplata mirovina i ostvarivanje svih prava iz mirovinskog osiguranja nisu dovedeni u pitanje.

U daljnje postupanje i aktivnosti uključeni su nadležni nacionalni subjekti za kibernetičku sigurnost i zaštitu osobnih podataka.

'Korisnici čiji su podaci potencijalno ugroženi bit će obaviješteni mailom'

Korisnici čiji su osobni podatci potencijalno ugroženi bit će, nakon završetka svih potrebnih postupaka i utvrđivanja okolnosti incidenta, pravodobno obaviješteni elektroničkom poštom. U obavijesti će dobiti i upute o mjerama zaštite koje mogu poduzeti.

Iz HZMO-a građanima preporučuju dodatni oprez pri primanju telefonskih poziva, poruka i elektroničke pošte, posebno kada se od njih traži dostavljanje osobnih podataka, otvaranje poveznica ili privitaka, potvrđivanje podataka ili poduzimanje drugih neuobičajenih radnji.

Apel građanima: Ne otvarajte poveznice ni privitke iz sumnjivih poruka koje mogu izgledati kao da ih je poslao HZMO

Građane podsjećaju i da ne otvaraju poveznice ni privitke iz sumnjivih poruka koje mogu izgledati kao da ih je poslao HZMO, ako se u njima traži dijeljenje osobnih, financijskih ili sigurnosnih podataka. Takve podatke, upozoravaju, ni u kojem slučaju ne treba upisivati ni slati.

Povećan oprez pri komunikaciji u kojoj se traže osobni, financijski ili pristupni podatci preporučuje i Nacionalni CERT.

Podsjetimo, HZMO je jučer izvijestio da je 19. kolovoza zabilježen kibernetički napad na aplikaciju HZMO Live – korisnički centar, koja služi za zaprimanje i odgovaranje na upite korisnika. Tada su naveli da temeljni informacijski sustav HZMO-a nije bio zahvaćen napadom te da se provodi detaljna forenzička analiza i poduzimaju sigurnosne mjere radi utvrđivanja svih okolnosti incidenta i sigurne ponovne uspostave rada aplikacije.

U slučaju dodatnih pitanja građani se mogu obratiti Službeniku za zaštitu podataka HZMO-a putem elektroničke pošte na: [email protected].

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Teme
hakerski napad hmzo hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje kibernetički napad ukradeni podaci

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