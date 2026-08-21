ZVAO POLICIJU
FOTO / Zadarskog iznajmljivača dočekao kaos nakon odlaska gostiju. Demolirali mu apartman, prizori su užasni
Sedam dana boravka četvorice gostiju iz Luksemburga u zadarskom apartmanu završilo je prizorom koji je vlasnika natjerao da pozove policiju – nakon njihova odlaska ostali su smeće, razbacane stvari i brojna oštećenja.
Zadranin je apartman u stambenoj zgradi za turistički najam uredio tek ove sezone. Umjesto da nakon odlaska gostiju obavi uobičajeno čišćenje, sada mora popravljati štetu prije nego što u smještaj stignu novi turisti.
Kako je ispričao za portal 057info, gosti su razbili televizor, oštetili hladnjak i perilicu te počupali zavjese. Fotografije snimljene nakon njihova odlaska pokazuju i velike količine otpada, kao i stvari razbacane po cijelom apartmanu.
Devastirani apartman
057.info
057.info
057.info
057.info
057.info
057.info
057.info
057.info
057.info
Vlasniku tako nije preostalo samo pospremiti smještaj. Dio oštećene opreme morat će popraviti ili ponovno nabaviti kako bi apartman ponovno mogao primati goste. Zbog nastale štete slučaj je prijavio policiji.
Četvorica gostiju apartman su rezervirala preko Booking.coma, ali vlasnik navodi da platforma zasad nije reagirala na njegovu prijavu.
Ovo nije jedini takav slučaj ovog ljeta. Slične prizore iznajmljivači su zabilježili i u Novalji te na području Zrća, gdje su nakon odlaska gostiju također ostajali veliki nered i oštećenja.
U jednom od tih slučajeva britanski turisti koji su boravili tijekom Hideout Festivala ostavili su apartman zatrpan smećem, bocama i drugom ambalažom, dok su ležaljke i stolice završile u bazenu.
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