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TVRDE DA SU UKRALI PODATKE

Nakon navodnog napada srpskih hakera oglasio se HZMO

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Hina
|
20. kol. 2026. 12:31
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Unsplash (ilustracija)

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) izvijestio je da je 19. kolovoza zabilježen kibernetički napad na aplikaciju HZMO Live - korisnički centar, koja služi za zaprimanje i odgovaranje na upite korisnika, no temeljni informacijski sustav napadom nije zahvaćen.

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U tijeku je detaljna forenzička analiza incidenta te se provode potrebne sigurnosne mjere radi utvrđivanja svih okolnosti događaja i sigurne ponovne uspostave rada navedene aplikacije, priopćio je HZMO.

Nadležne službe HZMO-a odmah su po utvrđivanju aktivnosti tipične za kibernetički napad aktivirale propisane sigurnosne i forenzičke procedure. Prema dosadašnjim nalazima, temeljni informacijski sustav HZMO-a nije zahvaćen ovim incidentom, dodaju u priopćenju.

Ističu i da se poslovni procesi HZMO-a odvijaju nesmetano te da isplata mirovina i ostvarivanje svih prava koja osigurava HZMO nisu dovedeni u pitanje.

O tijeku događaja izvještavat ćemo pravodobno, a nove informacije slijede najkasnije sutra do podneva, kažu u HZMO-u.

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Teme
hakerski napad hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje hzmo srpski hakeri

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