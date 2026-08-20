TVRDE DA SU UKRALI PODATKE
Nakon navodnog napada srpskih hakera oglasio se HZMO
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) izvijestio je da je 19. kolovoza zabilježen kibernetički napad na aplikaciju HZMO Live - korisnički centar, koja služi za zaprimanje i odgovaranje na upite korisnika, no temeljni informacijski sustav napadom nije zahvaćen.
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U tijeku je detaljna forenzička analiza incidenta te se provode potrebne sigurnosne mjere radi utvrđivanja svih okolnosti događaja i sigurne ponovne uspostave rada navedene aplikacije, priopćio je HZMO.
Nadležne službe HZMO-a odmah su po utvrđivanju aktivnosti tipične za kibernetički napad aktivirale propisane sigurnosne i forenzičke procedure. Prema dosadašnjim nalazima, temeljni informacijski sustav HZMO-a nije zahvaćen ovim incidentom, dodaju u priopćenju.
Ističu i da se poslovni procesi HZMO-a odvijaju nesmetano te da isplata mirovina i ostvarivanje svih prava koja osigurava HZMO nisu dovedeni u pitanje.
O tijeku događaja izvještavat ćemo pravodobno, a nove informacije slijede najkasnije sutra do podneva, kažu u HZMO-u.
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