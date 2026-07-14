HZZO dao pozitivno mišljenje: Teško oboljela djeca dobivaju važan lijek

Primjenjivao bi se pod jednakim uvjetima kao i u drugim državama članicama Europske unije, u skladu s odobrenjem Europske komisije i Europske agencije za lijekove. Prema tom odobrenju, givinostat je namijenjen liječenju pokretnih bolesnika s Duchenneovom mišićnom distrofijom u dobi od šest i više godina, uz istodobnu terapiju kortikosteroidima.