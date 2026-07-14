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HZZO dao pozitivno mišljenje: Teško oboljela djeca dobivaju važan lijek
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) objavio je da je njegovo Povjerenstvo za lijekove dalo pozitivno mišljenje za uvrštavanje lijeka s djelatnom tvari givinostat na važeću listu lijekova za liječenje Duchenneove mišićne distrofije.
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Kako navode iz HZZO-a, riječ je o lijeku koji usporava napredovanje bolesti, a koji bi se, ako bude uvršten na listu, u cijelosti financirao iz sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja.
Primjenjivao bi se pod jednakim uvjetima kao i u drugim državama članicama Europske unije, u skladu s odobrenjem Europske komisije i Europske agencije za lijekove. Prema tom odobrenju, givinostat je namijenjen liječenju pokretnih bolesnika s Duchenneovom mišićnom distrofijom u dobi od šest i više godina, uz istodobnu terapiju kortikosteroidima.
Iz HZZO-a ističu da su, zbog velikog interesa javnosti za ovu temu, iznimno odlučili objaviti mišljenje Povjerenstva za lijekove i prije nego što Upravno vijeće Zavoda donese konačnu odluku.
Dodaju da će pozitivno mišljenje Povjerenstva, sukladno važećim propisima, biti upućeno Upravnom vijeću HZZO-a koje će donijeti završnu odluku o uvrštavanju lijeka na listu.
Prema dostupnim podacima, u Hrvatskoj od Duchenneove mišićne distrofije boluje oko 60 dječaka. Njih približno 20 ispunjava kriterije za liječenje givinostatom, dok su četvorica u osobito teškom zdravstvenom stanju. Ako terapiju ne prime na vrijeme, prijeti im trajni gubitak sposobnosti samostalnog hoda te završetak u invalidskim kolicima.
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