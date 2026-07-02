Roditelji oboljele djece traže hitnu odluku HZZO-a: Ugrožena su četvorica dječaka, to im je jedina šansa

"Naši dječaci nemaju vremena čekati, ova terapija im je jedina šansa. Zato apeliramo na HZZO da pri donošenju odluke vodi računa o tome da vrijeme curi i da mnogim dječacima prijeti gubitak motoričkih funkcija. Vjerujemo da će i HZZO i Ministarstvo zdravstva čuti naše apele i stati uz naše dječake jer je to jedino ispravno. Ovo je jedina moguća terapija za nas i njezino uvođenje hitan je medicinski, ali i etički prioritet", poručila je predsjednica Udruge DMD Tina Vučković.