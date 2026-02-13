I drugi napadač na maloljetnika u Rijeci zadržan u istražnom zatvoru

Sutkinja istrage Županijskog suda u Rijeci u petak je odredila istražni zatvor i drugom osumnjičeniku za premlaćivanje 16-godišnjaka u srijedu noću u Rijeci.
Prihvatila je prijedlog Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci da se tom 33-godišnjem hrvatskom državljaninu pritvor odredi zbog sprečavanja utjecaja na svjedoke i ponavljanja kažnjivog djela.
Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci je u priopćenju u petak izvijestilo da se njega, kao i prvog uhićenog i pritvorenog napadača, 29-godišnjeg hrvatskog državljanina, tereti za kažnjiva djelo ubojstva u pokušaju i nanošenja teške tjelesne ozljede u pokušaju.
ŽDO osnovano sumnjiči 33-godišnjaka da je 11. veljače, zajedno i dogovorno s 29-godišnjakom i zasad nepoznatim trećim muškarcem, napao 16-godišnjaka, te su sva trojica u namjeri da ga usmrte, zadali mu više udaraca po glavi i tijelu, nanijevši mu teške tjelesne ozljede, navodi se u priopćenju.
Uz to, sumnjiči ih se da su 20-godišnjaku, u namjeri da ga teško tjelesno ozlijede dok ih je pokušavao spriječiti u napadu, zadali udarce u glavu te je i on ozlijeđen. Za trećim napadačem policija još traga.
