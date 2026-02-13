Oglas

osjećaj straha i nesigurnosti

Zajednica Albanaca: Napad u Rijeci prelazi granicu prihvatljivog

author
Hina
|
13. velj. 2026. 16:10
Privodjenje jednog od trojice osumljicenih za pokusaj ubojstva maloljetnika u centru Rijeke. Photo: Nel Pavletic/PIXSELL
Nel Pavletic/PIXSELL

Iz Zajednice Albanaca Primorsko-goranske županije u petak su istaknuli da nedavni brutalni napad u Rijeci na maloljetnika, pripadnika te nacionalne manjine, prelazi svaku granicu prihvatljivog i predstavlja ozbiljno upozorenje cijelom društvu.

Oglas

"Posebno zabrinjava činjenica da ovakvi događaji kod djece i njihovih obitelji stvaraju osjećaj straha, nesigurnosti i nepovjerenja u vlastitu sigurnost u sredini u kojoj žive", navela je članica Zajednice Albanaca PGŽ Ermina Lekaj Prljaskaj na konferenciji za novinare.

Duboko potreseni i zabrinuti pozvali su sve nadležne institucije, policiju, državno odvjetništvo, pravosudna tijela, obrazovne ustanove i lokalne vlasti da poduzmu sve zakonom predviđene mjere kako bi se počinitelji najstrože sankcionirali, ali i kako bi se sustavno radilo na prevenciji nasilja među mladima.

"Zajednica Albanaca PGŽ snažno osuđuje svaki oblik nasilja i netolerancije te ostaje otvorena za suradnju s svim institucijama i organizacijama koje žele graditi društvo u kojem će svako dijete, bez obzira na podrijetlo, biti sigurno, zaštićeno i poštovano", istaknuto je.

Na upit imaju li ikakvih informacija da je napad vezan uz nacionalnu pripadnost, predsjednik te zajednice Gjergj Lekaj je naglasio da zasad nemaju dovoljno informacija o tome. "Mi kao zajednica ne želimo u ovakvom trenutku dati nikakvu konotaciju o ovom slučaju vezanu uz nacionalnost, ali smo smatrali vrlo važnim obratiti se i izraziti zabrinutost, ne samo za pripadnike naše manjine, nego i za sve građane", rekao je Lekaj.

Na konferenciji za novinare bila je i majka pretučenog 16-godišnjaka, Suzana Curi. Istaknula je da je mladićevo stanje za sad stabilno. "Ne bih željela da se ovako nešto ikome ponovno dogodi, još sam pod šokom", navela je.

Na upit novinara o tome što se događalo nakon napada, odgovorila je da je na mjesto događaja stigla sa suprugom na poziv sinova prijatelja, prije dolaska policije i hitne medicinske pomoći. Potvrdila je da su napadači nasrnuli i na njih, ali da je ubrzo stigla policija i hitna pomoć.

16-godišnjeg mladića pretukla su tri muškarca u Ulici Alda Colonella u središtu Rijeke u srijedu oko 4.30 sati. Zadobio je teške tjelesne ozljede. Jedan od napadača je uhićen i zadržan u istražnom zatvoru, a drugi je uhićen i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje. 

Teme
Institucije Mladi Nasilje Rijeka Sigurnost Zajednica Albanaca PGŽ

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ