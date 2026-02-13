Zajednica Albanaca: Napad u Rijeci prelazi granicu prihvatljivog

Iz Zajednice Albanaca Primorsko-goranske županije u petak su istaknuli da nedavni brutalni napad u Rijeci na maloljetnika, pripadnika te nacionalne manjine, prelazi svaku granicu prihvatljivog i predstavlja ozbiljno upozorenje cijelom društvu.
"Posebno zabrinjava činjenica da ovakvi događaji kod djece i njihovih obitelji stvaraju osjećaj straha, nesigurnosti i nepovjerenja u vlastitu sigurnost u sredini u kojoj žive", navela je članica Zajednice Albanaca PGŽ Ermina Lekaj Prljaskaj na konferenciji za novinare.
Duboko potreseni i zabrinuti pozvali su sve nadležne institucije, policiju, državno odvjetništvo, pravosudna tijela, obrazovne ustanove i lokalne vlasti da poduzmu sve zakonom predviđene mjere kako bi se počinitelji najstrože sankcionirali, ali i kako bi se sustavno radilo na prevenciji nasilja među mladima.
"Zajednica Albanaca PGŽ snažno osuđuje svaki oblik nasilja i netolerancije te ostaje otvorena za suradnju s svim institucijama i organizacijama koje žele graditi društvo u kojem će svako dijete, bez obzira na podrijetlo, biti sigurno, zaštićeno i poštovano", istaknuto je.
Na upit imaju li ikakvih informacija da je napad vezan uz nacionalnu pripadnost, predsjednik te zajednice Gjergj Lekaj je naglasio da zasad nemaju dovoljno informacija o tome. "Mi kao zajednica ne želimo u ovakvom trenutku dati nikakvu konotaciju o ovom slučaju vezanu uz nacionalnost, ali smo smatrali vrlo važnim obratiti se i izraziti zabrinutost, ne samo za pripadnike naše manjine, nego i za sve građane", rekao je Lekaj.
Na konferenciji za novinare bila je i majka pretučenog 16-godišnjaka, Suzana Curi. Istaknula je da je mladićevo stanje za sad stabilno. "Ne bih željela da se ovako nešto ikome ponovno dogodi, još sam pod šokom", navela je.
Na upit novinara o tome što se događalo nakon napada, odgovorila je da je na mjesto događaja stigla sa suprugom na poziv sinova prijatelja, prije dolaska policije i hitne medicinske pomoći. Potvrdila je da su napadači nasrnuli i na njih, ali da je ubrzo stigla policija i hitna pomoć.
16-godišnjeg mladića pretukla su tri muškarca u Ulici Alda Colonella u središtu Rijeke u srijedu oko 4.30 sati. Zadobio je teške tjelesne ozljede. Jedan od napadača je uhićen i zadržan u istražnom zatvoru, a drugi je uhićen i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje.
